T1》延攬卡森斯來台功臣！雲豹從後段班到爭冠  顏行書榮獲年度最佳經理人

顏行書榮獲年度最佳經理人。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕T1聯盟今公布，桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書以些微差距擊退新北中信特攻總經理劉志威，獲選為2023-24賽季年度最佳經理人。

雲豹連兩季屈居聯盟後段班，本季迎來總經理顏行書，他在本土球員部分大動作整合台啤與雲豹資源，延攬原台啤蔣淯安、李啓瑋等主力球員，並在選秀會上補進狀元林信寬與榜眼高錦瑋，成為雲豹本季前進總冠軍賽的本土即戰力。外援選擇上，克羅馬攻防一體的表現、威廉斯驚人的護框能力，以及擁有完全宰制力的全能球星卡森斯，土洋全體一心力求助隊奪得總冠軍金盃。

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這是雲豹團隊暨年度得分王、抄截王、籃板王、人氣球星後，再度獲得年度大獎，顏行書表示，能夠獲得年度最佳經理人殊榮，是對整個球團的肯定，更是團隊共同努力的成果，這個賽季面對到許多難題，都是倚靠球隊對籃球的熱情和不斷的溝通來解決，才會有今天的台啤永豐雲豹，「我要感謝執行長Johnny（張建偉）和Val的信任和支持，讓我無後顧之憂地帶領團隊前進，他們的信任和授權是球隊成功的關鍵之一，這種完全信任的感覺讓我沒齒難忘。」

卡森斯來台後不僅掀起「表弟炫風」，更幫助雲豹橫掃海神闖進總冠軍戰，對於延攬卡森斯來台，顏行書表示，目的是為了讓台灣球迷現場欣賞到NBA等級的球技，未來球隊也將持續與NBA級別球員合作，「卡森斯加入不僅吸引全台球迷目光，他的球技、經驗和對勝利的執著絕對提升了團隊戰力。」

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