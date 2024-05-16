NBA》詹皇、湖人總管親自見證！ 布朗尼表現反彈砍全隊最高分

布朗尼（中）今天繳出全隊最高的13分。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀的聯合試訓，詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）繳出反彈表現，替補上場砍下全隊最高的13分。

布朗尼在第一場比賽僅得4分4籃板，今天他從替補出賽，23分鐘，10投4中拿下全隊最高的13分，值得一提的是，這場比賽湖人球星，也就是他的老爸詹姆斯，以及湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）本人都有到場觀戰。

請繼續往下閱讀...

美媒指出，本場比賽布朗尼有更多時刻在無球跑位，因此獲得了比第一場更多接球後馬上投射的機會，儘管命中率還有待提升，且在場上依舊發生了失誤，但布朗尼在進攻籃框以及對抗的自信都有所提升。

今天賽後布朗尼被問到他昨天提及的三位榜樣，包含國王的米契爾（Davion Mitchell）、綠衫軍哈勒戴（Jrue Holiday）與懷特（Derrick White）等人都是防守優異的球員，今天他也分享自己的防守心態：「我總是上場並盡力打球。我試著打得正確，打得認真，而我總是打得很認真，這應該能展現在我的防守端上。」

詹姆斯今天到場觀看自己的兒子比賽。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法