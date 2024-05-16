晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇、湖人總管親自見證！ 布朗尼表現反彈砍全隊最高分

2024/05/16 13:55

布朗尼（中）今天繳出全隊最高的13分。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀的聯合試訓，詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）繳出反彈表現，替補上場砍下全隊最高的13分。

布朗尼在第一場比賽僅得4分4籃板，今天他從替補出賽，23分鐘，10投4中拿下全隊最高的13分，值得一提的是，這場比賽湖人球星，也就是他的老爸詹姆斯，以及湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）本人都有到場觀戰。

美媒指出，本場比賽布朗尼有更多時刻在無球跑位，因此獲得了比第一場更多接球後馬上投射的機會，儘管命中率還有待提升，且在場上依舊發生了失誤，但布朗尼在進攻籃框以及對抗的自信都有所提升。

今天賽後布朗尼被問到他昨天提及的三位榜樣，包含國王的米契爾（Davion Mitchell）、綠衫軍哈勒戴（Jrue Holiday）與懷特（Derrick White）等人都是防守優異的球員，今天他也分享自己的防守心態：「我總是上場並盡力打球。我試著打得正確，打得認真，而我總是打得很認真，這應該能展現在我的防守端上。」

詹姆斯今天到場觀看自己的兒子比賽。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。