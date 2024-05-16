中職》不愧是狀元！菜鳥曾子祐1數據勝過王威晨、陳傑憲

曾子祐。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹曾子祐不愧是「狀元郎」，昨單場3安猛打賞，外帶生涯首轟，已連續4場至少雙安，打擊率飆到3成42，聯盟排名第3。他的揮空率和被三振率是聯盟頂尖水準，勝過王威晨、陳傑憲等擊球好手，絲毫看不出來是第1年打一軍的菜鳥，而他也渴望能在今年中職明星賽登場。

台鋼不動開路先鋒曾子祐本季打擊絕好調，128打席僅被三振10次，跟四壞保送數一樣多。此外，他的揮空率低到只有8.8%，全聯盟僅味全龍郭天信的7.8%更低，展現菜鳥打者中少見的高擊球率。

請繼續往下閱讀...

談到自身低三振率，曾子祐認為跟打擊型態有關係，比較有長打的選手，揮棒就是全力揮，把球擊到深遠處，但他的型態不同，揮棒軌跡較短，每1球就是求打扎實，碰到球的機率自然比較高，「但相反地，我長打能力就沒那麼好。」

曾子祐少棒效力的桃園中平國小，該校總教練李國強最常強調的就是「擊球率」，從小扎根反方向攻擊概念。曾子祐直言，打擊從國小就定型，從小到大不會想亂改動作，把好的動作留下來，型態一路持續到職棒。

曾子祐展現超齡打擊的另一方面，守備是需要加強的部分，昨對樂天桃猿趨前處理1顆緩慢滾地球未能掌握彈跳，形成本季第7次失誤，這也是聯盟游擊手最多。

今年明星賽將在7月20、21日於台北大巨蛋開打，票選已於14日開跑，曾子祐的打擊有高水準輸出，加上中信兄弟江坤宇因傷缺陣1個多月、本季僅出賽10場，曾子祐有機會挑戰一席。他也表達很渴望在明星賽亮相，希望獲得球迷投票支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法