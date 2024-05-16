MiLB》大谷前打者隊友會投「神秘球種」！1局飆3K引熱議（影音）

David Fletcher striking out the side on knuckleballs? David Fletcher striking out the side on knuckleballs!



The @Braves infielder's ERA over two @GoStripers appearances on the bump: 0.00 pic.twitter.com/wjboCDwItX — Minor League Baseball （@MiLB） May 16, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前天使主力打者佛列契（David Fletcher）目前效力勇士3A，今天他在大比分落後的比賽下登板投球，竟秀出類似蝴蝶球的未知球種，1局猛飆3K沒有失分，而他登板的畫面也在網路上瘋傳。

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佛列契過去是天使隊的主力打者，不過近幾年表現不佳，在去年被天使隊交易到勇士，離開效力長達6年的天使隊，本季在勇士僅於大聯盟出賽5場，打擊率2成50。

今天佛列契在勇士3A與紅雀3A的比賽擔任先發2棒守二壘，因為球隊在8局已大幅落後對手，8下勇士便派出佛列契登板投球，想不到他在2壞球後，竟連續投出三顆軌跡超漂亮的變化球將面對的首棒打者Alfonso Rivas III給三振出局，接著他對Wade Stauss投出四壞保送後再把Matt Koperniak給三振。

2出局後佛列契面對百大新秀第99名的大物史考特（Victor Scott II）失手投出觸身球，史考特也搞笑地直接倒在地上後才起身走上一壘，最後佛列契再將另一位前大物沃克（Jordan Walker）給三振出局，單局3K沒有掉分，表現相當精采。

Our starting second baseman, David Fletcher, had three strikeouts in an inning of relief.



However, a scary moment when he reeled back and hit a Memphis batter with a nasty 63 mph fastball who fortunately shook it off and made it to first base, though.



Thoughts and prayers. pic.twitter.com/fFTYn8mBFW — Gwinnett Stripers （@GoStripers） May 15, 2024

官網提到，這位29歲好手投出的球種不確定是滑球還是變速球或是曲球，不過軌跡相當類似於蝴蝶球，速度約落在60到63英哩之間，但不論如何，本場比賽紅雀打者拿這個球可說是一點辦法也沒有，共揮棒9次，揮了6次空氣。

大谷翔平與佛列契。（資料照）

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