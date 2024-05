MiLB》大谷前打者隊友會投「神秘球種」！1局飆3K引熱議（影音）

David Fletcher striking out the side on knuckleballs? David Fletcher striking out the side on knuckleballs! The @Braves infielder's ERA over two @GoStripers appearances on the bump: 0.00 pic.twitter.com/wjboCDwItX

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕前天使主力打者佛列契(David Fletcher)目前效力勇士3A,今天他在大比分落後的比賽下登板投球,竟秀出類似蝴蝶球的未知球種,1局猛飆3K沒有失分,而他登板的畫面也在網路上瘋傳。

佛列契過去是天使隊的主力打者,不過近幾年表現不佳,在去年被天使隊交易到勇士,離開效力長達6年的天使隊,本季在勇士僅於大聯盟出賽5場,打擊率2成50。

今天佛列契在勇士3A與紅雀3A的比賽擔任先發2棒守二壘,因為球隊在8局已大幅落後對手,8下勇士便派出佛列契登板投球,想不到他在2壞球後,竟連續投出三顆軌跡超漂亮的變化球將面對的首棒打者Alfonso Rivas III給三振出局,接著他對Wade Stauss投出四壞保送後再把Matt Koperniak給三振。

2出局後佛列契面對百大新秀第99名的大物史考特(Victor Scott II)失手投出觸身球,史考特也搞笑地直接倒在地上後才起身走上一壘,最後佛列契再將另一位前大物沃克(Jordan Walker)給三振出局,單局3K沒有掉分,表現相當精采。

Our starting second baseman, David Fletcher, had three strikeouts in an inning of relief.



However, a scary moment when he reeled back and hit a Memphis batter with a nasty 63 mph fastball who fortunately shook it off and made it to first base, though.



Thoughts and prayers. pic.twitter.com/fFTYn8mBFW