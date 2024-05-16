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MLB》被法官扛467英呎特大轟像在看全壘打大賽！雙城強投記取1教訓

2024/05/16 14:47

賈吉。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對雙城明星強投羅培茲（Pablo López）敲出一發初速113英里、飛行距離467英呎的超大號全壘打，球甚至飛上左外野第三層看台。賽後羅培茲表示，自己看到賈吉開轟就像在看全壘打大賽，還透露自己記取了一個教訓。

羅培茲透露，當時他想對賈吉投一顆內角高的速球，然而進壘點卻不夠理想，也遭到「法官」的懲罰。「你會想把球放高一點，但你知道，我們很少看到這麼高的傢伙，所以當你要塞高球時，你最好要塞夠高，比一般的高還要更高。」

羅培茲坦言，一般打者不會像賈吉這麼高，所以在設定進壘點時也會有所不同，「我從這件事學到一個教訓，當你遇到這麼高的打者時，投高角度的球，意味著你要投的比高還要再高！」他也直呼，賈吉開轟那剎那，自己就像在看全壘打大賽，「我轉過身，球在我的視野已經變這麼小了。」

賈吉先前遇到低潮，但近期狀況回溫，總教練布恩也表示，「打擊很難，就算是很厲害的打者也一樣，即便你打出MVP賽季，狀態也總是會有起有落。」布恩指出，賈吉近期在揮棒時機與辨認球種上都表現精彩，這也是他能反彈的主要原因。

對於自己今天的特大號全壘打，賈吉表示，「那發生地太快了，我腦海裡根本沒意識到發生什麼事。我只是全神貫注，設法對這顆可以攻擊的球做出完整的揮棒。」

羅培茲。（美聯社）

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