MLB》被法官扛467英呎特大轟像在看全壘打大賽！雙城強投記取1教訓

賈吉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天對雙城明星強投羅培茲(Pablo López)敲出一發初速113英里、飛行距離467英呎的超大號全壘打,球甚至飛上左外野第三層看台。賽後羅培茲表示,自己看到賈吉開轟就像在看全壘打大賽,還透露自己記取了一個教訓。

羅培茲透露,當時他想對賈吉投一顆內角高的速球,然而進壘點卻不夠理想,也遭到「法官」的懲罰。「你會想把球放高一點,但你知道,我們很少看到這麼高的傢伙,所以當你要塞高球時,你最好要塞夠高,比一般的高還要更高。」

