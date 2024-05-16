PLG》最強韓籍外猿來襲！「蔚山Irene」趙娟週加入領航猿啦啦隊

趙娟週加入領航猿啦啦隊。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園璞園領航猿今宣佈，有「蔚山Irene」稱號的韓國啦啦隊新星趙娟週正式加入Pilots Crew啦啦隊，昨她首度到桃園巨蛋觀賞例行賽主場最後一場賽事，初次感受領航猿橙客的熱血應援氛圍，接下來將在季後賽與球迷共同應援。

趙娟週高中開始成為啦啦隊，曾經加入韓國職棒韓華鷹與樂天巨人啦啦隊，期間更跨足籃球、排球與足球聯賽，並多次受邀來臺參與啦啦隊活動，在臺灣已累積不小人氣首度以正式團員身份加入臺灣啦啦隊，她表示既興奮又期待，「第一次加入臺灣球隊，就碰到這麼認真經營的球團，覺得很開心，心情就像搭飛機一樣一同起飛了！」

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領航猿戰績目前暫居聯盟首位，再拿下一勝就能確定登上聯盟拿下例行賽第一位置，也是隊史首度以聯盟龍頭之姿邁向季後賽，為了迎接季後賽來臨，領航猿主場全面升級，除了邀請韓國啦啦隊成員入團外，更與網購床墊首選品牌-眠豆腐攜手合作，在球場首創「眠豆腐－催眠鬥士頭等艙」，讓橙客能夠體驗在球場臥躺的尊榮享受，在舒適的眠豆腐上為飛行員賣力應援，實現躺著看球賽的夢幻體驗。

領航猿同時公布季後賽主場G1及G2門票售票資訊，5/20（一）上午10點至5/21（二）11:59分優先開放季票橙客購買，5/21（二）中午12點全面開放購買，票價方面，Panasonic跑道席每席4000元，飛人席依座位劃分為4000/3000/2500/2000元，馬赫席每席3500元，橙客席每席2000元，航廈席依座位劃分為800/600元，二樓塔台席200元，輪椅者與陪同者席位每席800元，詳細售票資訊請上ibon售票系統及領航猿官方社群查詢。

趙娟週加入領航猿啦啦隊。（球團提供）

趙娟週加入領航猿啦啦隊。（球團提供）

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