羽球》戴資穎不打、女單世界前5高手都缺席 超級500大馬大師賽籤表出爐

女單世界前五高手全部缺席馬來西亞大師賽。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列馬來西亞大師賽將在5月21日點燃戰火，日前籤表出爐，台灣一姊戴資穎未參賽，將由一哥周天成領銜出征。

此站「女單F4」全數缺席，西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）也沒參加，世界前五高手都缺陣。台灣女將部分，宋碩芸首輪對決印尼瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo），邱品蒨交手中國張藝曼，梁庭瑜面對越南阮垂玲。

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男單方面，台灣一哥周天成為第7種子，首輪過招丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），王子維強碰泰國世界冠軍昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），李佳豪面對中國陸光祖，「左手重砲」林俊易交手香港李卓耀，戚又仁要對上從資格賽出線的選手。

台灣男雙多達6組人馬出戰，李哲輝／楊博軒榮膺第4種子，要對戰法國兄弟檔大波波夫（Toma Junior Popov）／小波波夫（Christo Popov），盧敬堯／楊博涵則為第8種子，將碰頭蘇格蘭組合格里姆利（Christopher Grimley）／M.格里姆利（Matthew Grimley）。另外在女雙、混雙方面，台灣也有多組好手出擊。

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