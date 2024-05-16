三太子盃》烏克蘭好手談俄羅斯侵略 認為台灣人能感同身受

馬琴科。（大會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕36歲的烏克蘭老將馬琴科（Illya Marchenko）今在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽男單8強以6：4、6：3力退頭號種子普塞爾（Max Purcell），4強將對決

馬琴科曾在2015年來台在三太子盃打進8強，此次寫下個人賽史最佳成績，目前他正在爭取溫布頓會外賽資格，因此比起近期歐洲的紅土賽事，選擇到亞洲參加自己較擅長的硬地比賽。

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來到台灣之前，馬琴科今年僅在會內賽拿下2勝，他透露，今年可能是自己生涯最後一個賽季，其實去年就一度萌生退意，不過隨後在厄瓜多、德國拿下冠軍，讓相當熱愛網球的他決定再給自己一次機會。現在又在台北打進4強，他說，過了35歲後就是帶著長期累積的傷病在打球，「我沒有受傷，但也不是健康的。」對於高掛球拍的時間點，他說會視今年的成績而定。

值得一提的是，馬琴科有一個YouTube頻道、累積5千名訂閱者，不過已經將近一年沒有更新，被問及此時他說，因為去年11月開始身兼教練、加上還要比賽，「一個人經營太難了。」他指出，或許等到結束生涯後，就能更專心、以更專業的方式經營頻道。

俄羅斯入侵烏克蘭超過2年，心繫家鄉的馬琴科說，自己在2014年俄羅斯入侵克里米亞後搬離祖國，父母現在仍住在烏克蘭，不過是在中部、較安全的小城，只是哥哥仍住在大城市，還是會受到飛彈威脅。接著他說：「我的國家還在與俄羅斯進行戰爭，我認為你們（台灣人）應該是最了解的。」

在戰爭爆發後，烏克蘭選手在場上便拒絕與俄羅斯、白俄羅斯選手握手致意，馬琴科表示，這個舉動很重要，因為烏克蘭選手想要告訴世界，戰爭還沒有結束，「選手在場上就是代表自己的國家，在媒體愈來愈少報導戰爭後，我甚至還會遇到選手問我說：『戰爭還在打嗎？』但每天在烏克蘭還是有人因為戰爭喪生，因此我們拒絕與俄羅斯選手握手，他們代表一個侵略我們祖國的國家。」

馬琴科。（大會提供）

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