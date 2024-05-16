賽車》台灣第一次！Red Bull Showrun台中登場 F1車手來台獻技

Red Bull Showrun台中登場，邀請頑童MJ116打造主題曲。（Red Bull提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024 Red Bull Showrun將於9月28日中午在台中登場，這將是首度有F1賽車在台灣街頭展演。今天舉行活動記者會，邀請台中市長盧秀燕、藝人頑童MJ116體驗賽車模擬器，也公布由頑童創作的主題曲，讓台灣民眾體驗賽車魅力。

Red Bull Showrun為台灣前所未有的運動盛事，不僅會有頂尖的賽車手駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破300公里的震撼，同時，後勤團隊原班人馬將抵台組車，確保活動現場的安全與專業賽事水準，讓觀眾放心享受活動。

請繼續往下閱讀...

今天的活動，頑童MJ116親自上陣體驗，瘦子挑戰賽車模擬器，大淵和小春則示範換胎，尤其大淵和小春有備而來，僅用9秒鐘就完成任務。

台灣目前因為法規和沒有正式場地，無法舉辦世界一級方程式賽車，這次先藉由表演賽，來讓台灣民眾體驗。Red Bull台灣總經理廖千萩提到，「這次是台灣首度舉辦Red Bull Showrun活動，非常榮幸能與台中市政府合作，將Red Bull 的車隊資源帶到台灣，讓更多人認識這項運動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法