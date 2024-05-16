晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

賽車》台灣第一次！Red Bull Showrun台中登場 F1車手來台獻技

2024/05/16 17:58

Red Bull Showrun台中登場，邀請頑童MJ116打造主題曲。（Red Bull提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024 Red Bull Showrun將於9月28日中午在台中登場，這將是首度有F1賽車在台灣街頭展演。今天舉行活動記者會，邀請台中市長盧秀燕、藝人頑童MJ116體驗賽車模擬器，也公布由頑童創作的主題曲，讓台灣民眾體驗賽車魅力。

Red Bull Showrun為台灣前所未有的運動盛事，不僅會有頂尖的賽車手駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破300公里的震撼，同時，後勤團隊原班人馬將抵台組車，確保活動現場的安全與專業賽事水準，讓觀眾放心享受活動。

今天的活動，頑童MJ116親自上陣體驗，瘦子挑戰賽車模擬器，大淵和小春則示範換胎，尤其大淵和小春有備而來，僅用9秒鐘就完成任務。

台灣目前因為法規和沒有正式場地，無法舉辦世界一級方程式賽車，這次先藉由表演賽，來讓台灣民眾體驗。Red Bull台灣總經理廖千萩提到，「這次是台灣首度舉辦Red Bull Showrun活動，非常榮幸能與台中市政府合作，將Red Bull 的車隊資源帶到台灣，讓更多人認識這項運動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。