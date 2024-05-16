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MLB》生涯首度逮中101英哩卡特球 大谷曾棒打查普曼超猛火球

2024/05/16 20:31

大谷翔平。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在與巨人之戰中，連續3場繳出至少雙安的好表現，本季累積20場勇冠全聯盟。日媒也點出大谷本季首度面對101英哩（約162.5公里）以上的火球敲出安打。

大谷翔平在9局上最後打席對決巨人終結者多法爾（Camilo Doval），相中第5顆101英哩的卡特球，擊成左外野安打，可惜球隊最終未能反撲成功，終場以1：4不敵巨人。大谷4打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，不過也苦吞2次三振，打擊率升至0.364。

大谷翔平本季首度將101英哩以上的火球敲出安打，這也是他生涯第一次逮中101英哩卡特球。大谷生涯面對101英哩的速球，累積6打數3安打，打擊率高達5成。

在大谷翔平旅美生涯累積的744安當中，對戰最快球速且有安打紀錄的就是2023年8月16日對戰遊騎兵的比賽，古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）8局上投出103.1英哩（約165.9公里）伸卡球，被大谷擊出游擊方向的內野安打。

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