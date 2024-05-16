U23》四大青棒投手加入台灣培訓隊 6月1日起集訓備戰

張峻瑋（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年U23世界盃將在9月5日於中國紹興棒壘球體育文化中心開打，中華棒協今天公布台灣成棒培訓隊26人名單，包括4位高中投手，此次由郭李建夫出任總教練，6月1日於台體大展開集訓。

中華棒協今天公布選訓會議遴選出U23成棒培訓隊名單，其中特地納入4名超齡無法參加U18亞洲盃的高中投手，包括穀保家商的張峻瑋、黃仲翔，以及鶯歌工商的韋宏亮，還有平鎮高中的林維恩，增加台灣隊的投手深度，也期待他們經過磨練繼續成長。

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林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

U23培訓隊將於6月1日起於台體大棒球場展開集訓，之後會陸續參加美國NCAA大學明星隊對抗賽、捷克棒球週以及荷蘭哈連盃。總教練郭李建夫期待透過國外高強度對抗賽，提升培訓隊選手實力，磨練出更多U23世界盃正式賽可用之兵。

台灣曾在2022年舉辦U23世界盃，最後由我國收下季軍，日本、南韓分別勇奪冠、亞軍，台灣過去曾在改制前的2014年勇奪U21世界盃金牌，今年將力拚改制後首冠。台灣本屆被分在B組，同組對手有南韓、尼加拉瓜、荷蘭、南非以及委內瑞拉。A組有衛冕軍日本、澳洲、地主中國、哥倫比亞、英國以及波多黎各。

U23世界盃台灣培訓隊26人集訓名單。（取自棒協）



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