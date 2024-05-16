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NBA》籃網將退休卡特15號球衣 Kidd送上祝福：謝謝你成就了我

2024/05/16 21:27

籃網將正式退休卡特15號球衣。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「半人半神」老飛人卡特（Vince Carter）2020年退休，籃網今天宣布將正式退休他的「15」號球衣，紀念他對籃網的貢獻。

卡特在2004年被暴龍交易至籃網，效力的5年期間只缺席11場比賽，兩度入選明星賽，更與奇德（Jason Kidd）和傑佛森（Richard Jefferson）組成籃網三劍客，2度帶領籃網打進季後賽第2輪。卡特在籃網生涯場均繳出23.6分、5.8籃板、4.7助攻和1.2抄截。

卡特1999年以年度新人王開啟22年璀璨生涯、曾8度入選明星賽，在2000年勇奪灌籃大賽冠軍，該年也與美國隊一同拿下雪梨奧運金牌，是聯盟史上唯一一位橫跨4個10年的球員。

籃網今天正式宣布將退休卡特的15號球衣，他也成為籃網隊史第6位擁有退役背號的球員，籃網也特地拜訪卡特，除了將此消息帶給他之外，也恭喜他進駐名人堂。

籃網也帶來一個驚喜，那就是老隊友奇德的恭賀影片，奇德在影片中說道：「恭喜你，你的球衣即將被退休，會掛在我的5號球衣旁邊。你讓比賽變得很簡單，或許有點太簡單了，你擁有非常不可思議的職業生涯，好像打了快40年了吧，你是我在籃網最棒的隊友之一，你成就了我，謝謝你，也恭喜你。」

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