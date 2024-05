NBA》籃網將退休卡特15號球衣 Kidd送上祝福：謝謝你成就了我

籃網將正式退休卡特15號球衣。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA傳奇球星「半人半神」老飛人卡特(Vince Carter)2020年退休,籃網今天宣布將正式退休他的「15」號球衣,紀念他對籃網的貢獻。

卡特在2004年被暴龍交易至籃網,效力的5年期間只缺席11場比賽,兩度入選明星賽,更與奇德(Jason Kidd)和傑佛森(Richard Jefferson)組成籃網三劍客,2度帶領籃網打進季後賽第2輪。卡特在籃網生涯場均繳出23.6分、5.8籃板、4.7助攻和1.2抄截。

卡特1999年以年度新人王開啟22年璀璨生涯、曾8度入選明星賽,在2000年勇奪灌籃大賽冠軍,該年也與美國隊一同拿下雪梨奧運金牌,是聯盟史上唯一一位橫跨4個10年的球員。

籃網今天正式宣布將退休卡特的15號球衣,他也成為籃網隊史第6位擁有退役背號的球員,籃網也特地拜訪卡特,除了將此消息帶給他之外,也恭喜他進駐名人堂。

籃網也帶來一個驚喜,那就是老隊友奇德的恭賀影片,奇德在影片中說道:「恭喜你,你的球衣即將被退休,會掛在我的5號球衣旁邊。你讓比賽變得很簡單,或許有點太簡單了,你擁有非常不可思議的職業生涯,好像打了快40年了吧,你是我在籃網最棒的隊友之一,你成就了我,謝謝你,也恭喜你。」

