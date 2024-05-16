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三太子盃》許育修撐過最難一仗闖4強 透露在廁所鏡子前自我喊話內容

2024/05/16 21:07

網球好手許育修晉級四強。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣一哥許育修在2024華國三太子男網挑戰賽以6：4、4：6、6：1擊敗南韓第6種子洪性贊闖進4強，距離賽前自己設定的目標只差最後兩步。

相較於前兩戰都一盤未失，今天是許育修本週面臨的最大考驗，他透露，知道對手很難纏、避免不了多拍來回，第二盤洪性贊變換節奏後一度受到影響，所幸第三盤第一個發球局就成功突破、最後收下勝利，他說賽前就覺得對方會是8強前最難應付的對手，「滿累的，但很開心自己可以撐過這一關。」

許育修第二盤遭扳平後，曾到廁所調整心情，他透露當時在洗手間鏡子前對自己如此信心喊話：「最後一盤了，要撐過去，盡量保持正面想法，積極面對每一顆球。」

許育修成為2017年盧彥勳後，首位闖進賽史4強的地主男單，接下來希望能跟隨前輩腳步奪冠，他說 ，賽前設定的目標就是冠軍，「剩兩場了，會盡力去拚，不要後悔。」

許育修4強對手是36歲烏克蘭老將馬琴科，目前世界排名242，最高排名曾到達49，這將是兩人生涯首度對決。許育修對於明天的比賽表示，對手畢竟是前Top100，經驗豐富、經歷過很多大比賽，但相信自己只要保持冷靜，節奏不要被對手帶走，過關應沒有問題。 

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