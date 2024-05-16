高球》後9洞發威！侯羽薔大聯大公開賽次輪衝上第1

侯羽薔。（大聯大公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將侯羽薔今天在大聯大女子高爾夫公開賽第2回合繳出單日最低69桿，以總桿140桿和周怡岑並列第1。

侯羽薔第1回合僅打出71桿，暫居並列17，今天在前9洞也碰上一些困難，吞了2柏忌，僅抓下1博蒂；轉場後她火力全開，在第12到14洞連續進帳小鳥，第18洞再以博蒂收尾。

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侯羽薔說：「早上碰到點小麻煩，3桿洞的第2洞開球打短掉進長草區，後面即便是切上果嶺後只剩2碼左右推桿距離，但卻因為大坡度控制不好推桿沒進吞了第一個柏忌，第4洞也是因為開球不好，球飛進球道左側長草，果嶺上也未能順利推進只剩下3碼的推桿；儘管如此，一整天我還是打了12洞標準桿上果嶺，推桿手氣也比昨天更好，沒出現任何3推的情況下撿到只有28推，整體表現尚屬滿意。」

提到下一輪賽事，侯羽薔依舊會保持相對保守的擊球策略，有耐性地面對風向條件將球放在安全的區域內，讓自己更有把握地在果嶺上順利推進。

前一天打完暫居第2的周怡岑，今天抓3鳥，但吞下1雙柏忌、1柏忌，以72桿繳卡。她表示，這回合雖有幾次抓鳥機會沒把握住，但感覺還是相當好，面對最後兩回合，將採取較積極的打法。

侯羽薔。（大聯大公開賽提供）

其他台將方面，安禾佑繳出71桿，以總桿141桿和泰國好手帕查拉朱達並列第3，僅落後領先者1桿。安禾佑認為，今天繳出及格的成績單，為後面兩回合各種可能的機會打下基礎，「也是因為風向的關係，今天處理各種擊球就更有耐性，判斷上務求仔細。我今天出發後就盡力以控球為主，努力抓好每洞風向，打出低彈道球路。」

安禾佑也期待明天還是能夠保持穩定，並採取比較保守的策略，讓自己找到安全的落點，穩穩地讓每洞維持在兩推之內。

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