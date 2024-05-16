三太子盃》回憶與盧彥勳交手自嘲老了 澳洲「挑戰賽之王」滿意台灣咖啡

達克沃思。（大會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕澳洲第2種子達克沃思（James Duckworth）今在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽男單8強以7：5、7：5力退英國費里（Arthur Fery），收下4強門票，還沒時間品嚐台灣美食的他，先誇讚台灣咖啡有水準。

達克沃思至今三戰一盤未失，不過此役耗時1小時53分鐘告捷是最久的一場，他賽後表示，「今天應該是這禮拜打得最好的一場，我在場上展現侵略性、戰術也執行得不錯。」

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32歲的達克沃思2019年曾來台參賽，該屆在16強擊敗楊宗樺、8強不敵莊吉生，過去也曾與台灣一哥盧彥勳兩度交手，兩人各拿1勝，今年則在光州站對決許育修，苦戰三盤敗下陣來。

達克沃思今以「台灣最偉大的選手之一」盛讚已經退役的盧彥勳，提到兩人過去曾在2016年兩度對決，接著自嘲：「沒錯，我有點老了。」對於後起之秀許育修，他也認為，現任台灣一哥相當具有潛力。

達克沃思生涯勇奪14座挑戰賽冠軍，是澳洲男單選手之首，他今提及此紀錄時表示，如果可以，自己當然也比較希望能參加巡迴賽，不過前幾年受到傷勢影響，必須透過挑戰賽爭取積分。他亦認為，挑戰賽競爭相當激烈，有很多出色的選手，因此從第一輪開始就必須保持高度專注。

達克沃思曾在2022年到達生涯最佳的世界第46位，只惜隨後因為臀部傷勢必須動刀，導致排名下滑，今年初才重新回到Top 100，本週最新排名為102。達克沃思坦言，在生涯巔峰時遇到傷勢打擊，對自己來說是很大的挑戰，但幸運的是家人給予溫暖支持，讓他能夠擁有動力繼續奮戰。

睽違5年再度來台參賽，達克沃思透露還沒有時間品嚐台灣道地小吃，希望接下來能抽空探索美食。他同時提到，自己是重度咖啡愛好者，這幾天在台北造訪不少咖啡廳，「你們的咖啡很棒、很好喝，我滿愛的。」

達克沃思。（大會提供）

達克沃思。（記者塗建榮攝）

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