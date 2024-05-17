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亞錦賽失利無緣奧運 李智凱：先沉澱再思考下一步

2024/05/17 01:12

〔中央社〕台灣「鞍馬王子」李智凱在體操亞錦賽個人全能失利，確定無緣前進巴黎奧運，他賽後表示，「需要先好好沉澱一下，再來考慮下一步怎麼走。」

現年28歲的李智凱，在東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，去年更在短時間內接連完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸的壯舉。

只可惜李智凱在今年4站世界盃暨奧運資格賽積分僅排第3，無緣取得單項奧運資格；昨天在體操亞錦賽力拚個人全能，無奈也僅排在第15名，確定無緣巴黎奧運。

李智凱在接受中央社記者訪問時表示，真的已經盡力了，畢竟這麼短的時間內要準備全能確實很吃力，在鞍馬的項目中確實有些失誤，「也可能是這段時間都把注意力放在受傷的腳上面，所以影響了其他的細節動作。」

李智凱透露，腳傷確實影響到了整體的節奏，「前2天我還痛到幾乎無法走路，但不管怎麼說，都是自己沒有做好，比賽就是這樣，只要一個小環節沒做好就什麼都沒了。」

無緣今年巴黎奧運，李智凱坦言有點悶，但他強調，「不論去不去奧運，也許都要學會放下，不論接下來是往哪個方向，都要做好準備才行。」

談到退役的問題，李智凱表示現在真的還無法想這麼多，「我問過一些退休的選手，問他們是怎麼做到完全放下，對我來說真的很難，已經為體操付出22年了，尤其最後是這種結果，真的需要一些時間來沉澱。」

李智凱強調，現在因為身體傷勢真的很多，外界可能都看到我光鮮亮麗好成績的一面，但背後付出的血淚只有自己知道，「這種不上不下的狀況真的讓我覺得很煩，或許回台灣好好休息一陣子，看看傷勢能恢復到怎樣的程度，再來仔細思考下一步該怎麼走。」（編輯：楊昭彥）1130517

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