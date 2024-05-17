網球》紅土女王狂飆11連勝 史薇泰克挑戰羅馬3冠及小威紀錄

史薇泰克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕史薇泰克（Iga Swiatek）無愧為當今世界No.1，這位新世代紅土女王以6：4、6：3再度擊敗美國第3種子高芙 （Coco Gauff） ，強勢挺進2024羅馬網賽女單決戰，不但延續近來紅土11連勝氣勢，也準備挑戰美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的紀錄。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，史薇泰克克服開賽第2局發球失守的劣勢，不但隨即回破追平，關鍵第9局再度破了高芙發球局，順勢先馳得盤。22歲的波蘭頭號種子乘勝追擊，嚴密底線防守與強勁正拍發威，第2盤再度雙破壓制20歲美國新星，激戰1小時48分鐘出線，也把對戰高芙改寫為更懸殊的10勝1負，包括紅土4戰全勝。

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擅長紅土作戰的史薇泰克，曾於2021、2022年羅馬二連霸，如今在義大利首都問鼎第三冠，前站馬德里6連勝掄元的她，如今只差最後一步就能追上2013年小威，成為史上第三位同年接連贏得馬德里、羅馬的雙冠后；事實上，小威11年前連奪馬德里、羅馬和法國公開賽這三座紅土冠軍，更是史上第一人。

「我沒在考慮統計數據或者歷史，只是日復一日地打球。」大滿貫4冠有3座來自巴黎法網的史薇泰克，賽後直言寧願抛開壓力，而不去想任何記錄，畢竟還有最後的工作要做，「這樣比較簡單，讓你打得更自在。無論對手是誰，我都會盡力在決賽打得更好。」

高芙。（法新社）

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