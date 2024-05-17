網球》爆冷！智利黑馬大逆轉西西帕斯 羅馬紅土首闖大師賽4強

雅里。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024羅馬網賽男單8強對決，智利21種子雅里（Nicolas Jarry）歷經3盤激戰 ，3：6、7：5、6：4爆冷大逆轉希臘第6種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ），職業生涯首闖ATP千分等級大師賽4強，將與美國14種子保羅（Tommy Paul ）爭奪決賽門票。

面對2022年打進羅馬決賽的西西帕斯，雅里底線正手強攻戰術奏效，並頂住丟掉首盤、次盤第11局2個被破點的壓力，不但拚出韌性纏鬥扳平，更在決勝盤互破拉鋸後，關鍵第10局第4個賽末點戲劇性「再見破發」，硬是毀掉名氣響亮強敵在義大利首都連續3次勇闖4強的美夢。

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「我認為在紅土擊敗西西帕斯是很棒的成就。」28歲的雅里透露，一直努力尋找不同方法，在對方發球局逼出機會，並於2小時38分鐘鏖戰中，13個被破發點救回11個。

「我總是在訓練，試著找到變得更好、更強、更快樂、更享受比賽的模式。」這是雅里本賽季第3度扳倒Top10高手，先前他在布宜諾斯艾利斯擊敗西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），邁阿密則強壓挪威魯德（Casper Ruud）。

西西帕斯與雅里。（美聯社）

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