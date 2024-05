MLB》洋基施密特8局8K生涯代表作！ 橫掃雙城成首支美聯30勝球隊

施密特生涯首度投滿8局,整場飆出8K無失分收下本季第5勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕施密特(Clarke Schmidt)今天繳出生涯首次投到8局的最佳表現,面對雙城主投8局飆出8K無失分,助隊以5:0完封並橫掃雙城,成為本季首支達標30勝的美聯球隊。

施密特本場比賽共用103球,僅被打3支安打,送出8次三振沒有四壞保送,生涯第一次投到8局,順利收下本季第5勝,五月施密特拿下3勝0敗的成績,共投19.2局僅失3分,防禦率1.37,被打12支安打,投出2次四壞保送,飆出21次三振。

施密特提到,在過去的一年半中,他學到了有關心理層面的東西,以及如何管控出局數:「很高興能夠看到事情有些進展,並且我會持續投入其中。」捕手威爾斯(Austin Wells)提到施密特的成長:「從去年到今年,我認為他變得犀利許多,他的投球將要邁向下一步。我認為他擁有所有的工具來邁向成功,這給他很多選擇來去攻擊打者,無論誰站在打擊區上。」

儘管施密特繳出好投,但打者也要有所貢獻才能贏下比賽,今天沃爾普(Anthnoy Volpe)在首局首打席就敲出一發陽春彈,本季表現掙扎的托瑞斯(Gleyber Torres)在首局也貢獻一支二壘安打進帳打點,洋基第一局就拿下3分,在6、7兩個半局則靠威爾斯的打點安與維杜戈(Alex Verdugo)的高飛犧牲打各進帳1分。

