MLB》洋基施密特8局8K生涯代表作！ 橫掃雙城成首支美聯30勝球隊

施密特生涯首度投滿8局，整場飆出8K無失分收下本季第5勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕施密特（Clarke Schmidt）今天繳出生涯首次投到8局的最佳表現，面對雙城主投8局飆出8K無失分，助隊以5：0完封並橫掃雙城，成為本季首支達標30勝的美聯球隊。

施密特本場比賽共用103球，僅被打3支安打，送出8次三振沒有四壞保送，生涯第一次投到8局，順利收下本季第5勝，五月施密特拿下3勝0敗的成績，共投19.2局僅失3分，防禦率1.37，被打12支安打，投出2次四壞保送，飆出21次三振。

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施密特提到，在過去的一年半中，他學到了有關心理層面的東西，以及如何管控出局數：「很高興能夠看到事情有些進展，並且我會持續投入其中。」捕手威爾斯（Austin Wells）提到施密特的成長：「從去年到今年，我認為他變得犀利許多，他的投球將要邁向下一步。我認為他擁有所有的工具來邁向成功，這給他很多選擇來去攻擊打者，無論誰站在打擊區上。」

儘管施密特繳出好投，但打者也要有所貢獻才能贏下比賽，今天沃爾普（Anthnoy Volpe）在首局首打席就敲出一發陽春彈，本季表現掙扎的托瑞斯（Gleyber Torres）在首局也貢獻一支二壘安打進帳打點，洋基第一局就拿下3分，在6、7兩個半局則靠威爾斯的打點安與維杜戈（Alex Verdugo）的高飛犧牲打各進帳1分。

Anthony Volpe extends his hitting streak to 9 games with a leadoff homer! pic.twitter.com/dSsbHEp4lT — MLB （@MLB） May 16, 2024

本場勝利讓洋基取得自2002年以來對戰雙城隊的第120勝（另44敗，包含季後賽），這是大聯盟對戰單一球隊的最佳成績。此外，洋基本季前14個系列賽已經贏下12個，表現相當精采。

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