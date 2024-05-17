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MLB》想讓「世代球星」索托續留條紋軍 洋基老闆：沒什麼好懷疑的

2024/05/17 09:17

索托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕洋基季前網羅明星重砲手索托（Juan Soto），根據球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）近期接受節目訪問時表示，他希望看到這位年僅25歲的強打者在後續的職業生涯中都能身穿條紋球衣。

史坦布瑞納直言，這件事沒什麼好懷疑的，索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）在一般情況下不傾向球員在季中與球團達成共識，而史坦布瑞納也是，他認為這會讓人分心，「但就像我在春訓和媒體會面時所說的，這是一個獨特的情況，這也是一位獨特的選手，所以當在賽季的進行下，如果有一、兩次的談話發生，我不會太過驚訝。」

史坦布瑞納繼續補充道：「有些時候我認為這是值得做的事情，我想給Juan（索托）時間真正安頓下來，有些時候和他稍微談個話並確保最重要的事情——這裡是他能長時間留下的地方嗎？」

從國民、教士再到洋基，索托始終都能保持好表現，這也讓老闆對於這位「世代球星」讚不絕口，他坦言，索托是一個完美的球員，他毫不懷疑索托能在壓力之下表現出色，「我很好奇想看到他如何與球迷、媒體互動，當然還有與其他球員，而他在這3個方面表現的太棒了，我們也看到他充滿活力的一面，看起來非常有趣。」

截至今日與雙城賽後，索托今年出賽45場敲出9發全壘打，繳出.302/.403/.517的打擊三圍，表現十分穩定。

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