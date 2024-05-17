MLB》瘋搶大谷翔平搖頭娃娃！賽前場外大爆滿、4％幸運版近2萬

大谷翔平的搖頭娃娃。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場與紅人的系列賽首戰舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日，宣布發放4萬個搖頭娃娃，當中還有1700個「隱藏版」的客隊制服引發排隊熱潮，在比賽前的三小時道奇球場附近就已大排長龍。

道奇隊在昨日公布搖頭娃娃日的特別驚喜，就是4萬個搖頭娃娃中有1700個會是特別的客場灰色球衣，而非原本的主場白色球衣，代表僅有4%的機率能夠拿到。而在消息一出後今日果然引爆排隊熱潮，根據多家美媒照片顯示，今天道奇球場在3小時前就已經爆滿排隊人潮，並直言該景象相當瘋狂。

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此外，根據《Dodgers Nation》指出，本場比賽的最低票價已經來到191美金（約新台幣6143）。目前在拍賣網站《Ebay》上，已經有拿到灰色特別版的搖頭娃娃將其放上網販售，定價599美金（約新台幣1萬9331）。

大谷翔平的搖頭娃娃。（美聯社）

有抽到限量1700個客場版大谷翔平搖頭娃娃的球迷已經將其放上網，定價599美元。（圖片擷取自Ebay）

The line for Shohei Ohtani's bobblehead is INSANE



（via @EHernandezTV）pic.twitter.com/D7xE9njc8z — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 16, 2024

One of the lines for Shohei Ohtani Bobblehead Night nearly three hours before the game starts pic.twitter.com/gGmB5MXIC9 — B/R Walk-Off （@BRWalkoff） May 16, 2024

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