MLB》瘋搶大谷翔平搖頭娃娃！賽前場外大爆滿、4％幸運版近2萬

大谷翔平的搖頭娃娃。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在主場與紅人的系列賽首戰舉辦大谷翔平的搖頭娃娃日,宣布發放4萬個搖頭娃娃,當中還有1700個「隱藏版」的客隊制服引發排隊熱潮,在比賽前的三小時道奇球場附近就已大排長龍。

道奇隊在昨日公布搖頭娃娃日的特別驚喜,就是4萬個搖頭娃娃中有1700個會是特別的客場灰色球衣,而非原本的主場白色球衣,代表僅有4%的機率能夠拿到。而在消息一出後今日果然引爆排隊熱潮,根據多家美媒照片顯示,今天道奇球場在3小時前就已經爆滿排隊人潮,並直言該景象相當瘋狂。

此外,根據《Dodgers Nation》指出,本場比賽的最低票價已經來到191美金(約新台幣6143)。目前在拍賣網站《Ebay》上,已經有拿到灰色特別版的搖頭娃娃將其放上網販售,定價599美金(約新台幣1萬9331)。

有抽到限量1700個客場版大谷翔平搖頭娃娃的球迷已經將其放上網,定價599美元。(圖片擷取自Ebay)

