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MLB》「有足夠理由退步仍不斷進化」 大谷翔平躍居打者實力榜首位

2024/05/17 10:12

大谷翔平升上打者實力排行榜第一，前三名分別為大谷翔平、貝茲、索託。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在昨日公布最新一期的打者實力排行榜，本季專職「一刀流」的道奇隊日籍球星大谷翔平超越隊友貝茲（Mookie Betts）成為本次的第一名。

貝茲在前3次的實力排行榜都位居第一，此次被自己的隊友大谷翔平超越落居第二名，而在最新一期的榜單當中，有3人首次進入前10名，分別是太空人強打塔克（Kyle Tucker）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以及雙城捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）。

本次榜單從1至10名依序為：大谷翔平、貝茲、索托（Juan Soto，洋基）、歐蘇納（Marcell Ozuna，勇士）、塔克、康崔拉斯（William Contreras，釀酒人）、賈吉、傑弗斯、培瑞茲（Salvador Perez，皇家）、波姆（Alec Bohm，費城人）。

官網提到，由於休賽季的手肘手術，以及開季爆發的水原一平竊盜案風波，大谷翔平能有夠多的理由讓他今年表現下滑，但大谷翔平卻不斷尋找讓自己每天都變得更好的方式。在實力排行榜釋出後，大谷翔平從第一版的名次為第7名，依序提升到第4名、第2名至如今成為第1名，他有著全聯盟最高的1.107攻擊指數，每九局的出色擊球（barrel）率為驚人的16.1%。

大谷翔平升上打者實力排行榜第一。（資料照）

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