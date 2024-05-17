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MLB》暖男！大谷翔平親送病童簽名球衣 用英文邀請開球令人為之動容

2024/05/17 10:24

大谷與病童艾伯特相見歡。（取自道奇X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今回到主場迎戰紅人，而賽前道奇還為一位名叫艾伯特（Albert）的病童準備一份驚喜，映入眼簾的日籍巨星大谷翔平，他親自將簽名球衣送給艾伯特，還以英文告訴艾伯特今晚將成為道奇開球嘉賓，畫面令人為之動容。

艾伯特是名來自加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的病童，道奇今天邀請他來到球場，而在賽前更為他準備驚喜，除了提前送上的大谷搖頭娃娃公仔外，只見大谷本人上前拍拍艾伯特的肩膀，以英文詢問他是否會緊張，令艾伯特完全無法置信自己眼前的人就是大谷翔平。

大谷接著拿出球衣，並現場馬上簽名送給艾伯特，大谷還用英文向艾伯特說，「謝謝你今天晚上來看比賽，你準備好了嗎？你今晚要幫我們開球哦！」而當艾伯特得知道奇球團還邀請他到包廂看球的當下，更是露出驚訝神情。

艾伯特之後仍「驚魂未定」，直言到底發生了什麼事，不過臉上的喜悅完全藏不住，「哇！我看到他的第一個印象，就是『哦！他好高！』，我想我有30秒根本沒辦法呼吸吧！」對於大谷的暖心舉動，美國網友也紛紛表示，看見艾伯特如此開心的畫面，實在令人感動。

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