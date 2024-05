MLB》暖男！大谷翔平親送病童簽名球衣 用英文邀請開球令人為之動容

大谷與病童艾伯特相見歡。(取自道奇X)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今回到主場迎戰紅人,而賽前道奇還為一位名叫艾伯特(Albert)的病童準備一份驚喜,映入眼簾的日籍巨星大谷翔平,他親自將簽名球衣送給艾伯特,還以英文告訴艾伯特今晚將成為道奇開球嘉賓,畫面令人為之動容。

艾伯特是名來自加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的病童,道奇今天邀請他來到球場,而在賽前更為他準備驚喜,除了提前送上的大谷搖頭娃娃公仔外,只見大谷本人上前拍拍艾伯特的肩膀,以英文詢問他是否會緊張,令艾伯特完全無法置信自己眼前的人就是大谷翔平。

大谷接著拿出球衣,並現場馬上簽名送給艾伯特,大谷還用英文向艾伯特說,「謝謝你今天晚上來看比賽,你準備好了嗎?你今晚要幫我們開球哦!」而當艾伯特得知道奇球團還邀請他到包廂看球的當下,更是露出驚訝神情。

艾伯特之後仍「驚魂未定」,直言到底發生了什麼事,不過臉上的喜悅完全藏不住,「哇!我看到他的第一個印象,就是『哦!他好高!』,我想我有30秒根本沒辦法呼吸吧!」對於大谷的暖心舉動,美國網友也紛紛表示,看見艾伯特如此開心的畫面,實在令人感動。

