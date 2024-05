MLB》光芒9局攻勢打破平手僵局 系列賽擊退紅襪上位美東第3

光芒在9局上半,佩瑞德茲敲出超前分。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕光芒與紅襪4連戰的最後一場比賽,光芒在9局靠著一波攻勢擊退紅襪終結者簡森(Kenley Jansen)打破平手僵局,終場以7:5收下勝利,並取得3勝1敗拿下系列賽勝利,上位美聯東區第3名。

光芒在2局上靠著保送與安打攻佔一、三壘,下一棒的帕拉修斯(Richie Palacios)擊出內野高彈跳送回三壘跑者先馳得點,下個半局紅襪則靠著德弗斯(Rafael Devers)的全壘打,幫助球隊追平比數。

Rafael Devers homers for the second night in a row! pic.twitter.com/igL1EdGYJw