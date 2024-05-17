MLB》光芒9局攻勢打破平手僵局 系列賽擊退紅襪上位美東第3

光芒在9局上半，佩瑞德茲敲出超前分。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒與紅襪4連戰的最後一場比賽，光芒在9局靠著一波攻勢擊退紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）打破平手僵局，終場以7：5收下勝利，並取得3勝1敗拿下系列賽勝利，上位美聯東區第3名。

光芒在2局上靠著保送與安打攻佔一、三壘，下一棒的帕拉修斯（Richie Palacios）擊出內野高彈跳送回三壘跑者先馳得點，下個半局紅襪則靠著德弗斯（Rafael Devers）的全壘打，幫助球隊追平比數。

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Rafael Devers homers for the second night in a row! pic.twitter.com/igL1EdGYJw — MLB （@MLB） May 16, 2024

比賽回到原點後，光芒繼續發動攻勢，3局上半洛爾（Josh Lowe）在二壘有人的情況下，咬中內角球卡特球掃出右外野方向的兩分打點全壘打；4局上則把握對方投手與守備不穩再拿下兩分，以5：1暫時領先。

歷經兩個半局沒有分數進帳後，紅襪開始找回進攻手感，5局下半靠著兩支安打與保送形成1人出局滿壘，擔任先發5棒的史密斯（Dominic Smith）打出一壘方向彈跳球，一壘手阿蘭達（Jonathan Aranda）踩壘刺殺擊球跑壘員後傳向本壘，已來不及完成雙殺阻止分數進帳，輪到下一棒庫柏（Garrett Cooper）打擊，纏鬥到第6球後相中紅中快速指叉球，形成左外野強勁安打帶有兩分打點，單局攻下4分讓雙方分差僅剩1分。

而6局下半紅襪的反攻氣焰尚未冷卻，擔任紅襪開路先鋒的杜蘭（Jarren Duran）也加入開轟行列，將小白球轟出中右外野追平比數。

HOLY HELL JARREN DURAN! 426 FT! TIED BALL GAME! pic.twitter.com/AXtSqB81QL — Tyler Milliken ⚾️ （@tylermilliken_） May 17, 2024

比賽來到9局上半，紅襪換上簡森試圖凍結比分，雖然順利抓下首名打者洛爾，但隨後連投4顆壞球保送阿羅薩雷納（Randy Arozarena），再被阿蘭達與佩瑞德茲（Isaac Paredes）連敲兩安又拿下比賽領先，接著上場的帕拉修斯擊出高飛犧牲打再拿1分做保險，最後讓光芒帶走比賽勝利，簡森也吞下本季首敗。

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