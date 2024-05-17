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MLS》6.5億海放25隊團隊薪資！ 巨星梅西預期經濟效益更狂

2024/05/17 11:17

梅西一人的薪資比聯盟25隊團隊薪資高。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國足球大聯盟（MLS）公布球員薪資，邁阿密國際的巨星梅西（Lionel Messi）以2040萬美元（約新台幣6.5億）位居薪資王。

《ESPN》報導指出，雖然梅西的薪水排在聯盟第一，但他實際上拿到的錢還會更多，因為在他的合約中還有跟合作夥伴《Apple》轉播收益的分成，場外的話他也還有跟《Adidas》等許多代言收入。根據《Sportico》資料指出，去年梅西與邁阿密和MLS簽訂的合約，他可以在2年半的時間拿到超過1.5億美元。

邁阿密國際因為梅西成為MLS支出最高的球隊，團隊薪資達4168萬美元，而梅西帳面上2040萬美元的薪資，比25隊的團隊薪資還高，只有多倫多、芝加哥火焰與納什維爾的團隊薪資超越梅西一個人的薪資，排名第5的辛辛那提團隊薪資總和為1871萬美元。

根據美國商業雜誌「富比世」（Forbes）昨日報導指出，梅西在去年的總收入高達1.35億美元，是所有運動員排名第三高，光場上合約就讓他賺了6500萬，場下代言更高達7000萬美元。

富比世估計2024年，市值10.3億美元的邁阿密國際收益，在梅西加入後會從去年的1.18億美元增加到超過2億美元，代表他能帶給球隊超過8000萬美元的經濟效益。本季梅西9場比賽踢進10球，且近期成為MLS史上第一位單場5助攻的球員。

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