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NBA季後賽》狂勝衛冕軍45分！灰狼痛宰金塊逼出第7戰

2024/05/17 11:03

愛德華茲率灰狼將金塊逼到生死第7戰。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕背水一戰的灰狼今天回到主場打得有聲有色，愛德華茲和麥克丹尼爾斯合砍50分，率隊以115：70痛宰金塊，系列賽追成3：3平手，逼出第7戰。

金塊前役在年度MVP約基奇（Nikola Jokic）單場轟40分帶領下，率先取得聽牌勝，今作客明尼蘇達要拚關門；而今天背水一戰的灰狼則有好消息，資深後衛康利（Mike Conley）歸隊，成為一大利多。

灰狼此仗有備而來，首節僅讓金塊拿14分，進攻也有所斬獲，取得雙位數領先。新狼王愛德華茲（Anthony Edwards ）上半場表現強勢，一人包辦19分，加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注13分，灰狼前兩節打完暫時以59：40領先。金塊方面，約基奇拿下16分，全隊僅1人得分上雙。

易籃後，愛德華茲上演扣籃秀，帶動球隊氣勢，率隊在決勝節將領先擴大到超過30分，最終以45分差大勝對手，系列賽扳成3：3平手。

灰狼今天5人得分上雙，愛德華茲進帳全隊最高27分、麥克丹尼爾斯23分次之；金塊方面，約基奇繳出22分、9籃板最高，但團隊命中率只有30.2%，種下敗因。

康利（左）回歸。（美聯社）

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