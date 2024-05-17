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WTT支線賽》抗日失利！莊智淵、高承睿男單8強止步 馮翊新/黃彥誠男雙爭冠

2024/05/17 11:10

馮翊新（左）和黃彥誠攜手打進男雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「師徒檔」莊智淵、高承睿今天凌晨在WTT卡帕多奇亞（土耳其）支線賽男單8強戰，分別敗給日本好手篠塚大豋、田中佑汰，無緣晉級4強，台灣隊單打全軍覆沒，僅剩打進男雙決賽的馮翊新/黃彥誠。

世界排名33的莊智淵首戰先以直落三解決20歲的日本小將濱田一輝，16強再以3:1力退世界排名138的廖振珽，寫下國際賽對戰2連勝。

莊智淵過去和世界排名52的篠塚大登交手兩次，2022年在美國佛利蒙支線賽首度遭遇，小莊以1:4落敗，但去年新加坡大滿貫賽，小莊以3:1逆轉篠塚，完成甜蜜復仇。

今天雙方第三度交手，莊智淵以3:11、10:12、11:7、5:11落敗。

名列頭號種子的高承睿，首場先以3:1擊退義大利羅西，16強同樣以3:1擊落德國的孟繁博，寫下對戰2連勝。

高承睿過去兩度遇到世界排名116的田中佑汰，包括去年盧比安納挑戰賽和上個月杜塞道夫支線賽都吞下敗仗。

今天再度過招，高承睿一度克服局數0:2落後，追成2:2，但決勝局一開局就陷入1:8落後，最終以5:11吞下對戰3連敗。

世界排名60的馮翊新，首戰以直落三輕取丹麥選手安德森，但在16強戰以1:3不敵克羅埃西亞選手柯基奇，無緣晉級8強。

男雙方面，名列第二種子的馮翊新/黃彥誠一路以直落三解決哈薩克、印度組合，4強賽同樣以11:4、11:6、13:11收拾土耳其的伊希克/伊爾馬茲，今晚10點05分將與世界排名53的法國組合多爾/鮑拉薩德爭冠。

莊智淵在男單8強賽不敵日本好手篠塚大豋。（取自WTT官網）

高承睿第三度栽在日本的田中佑汰手上，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

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