MLB》大谷翔平2打數繳白卷吞2K 台裔好手一棒中斷道奇隊史最長紀錄

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今主場迎戰紅人,拜大谷搖頭娃娃活動所賜,共吸引53527球迷進場,創下道奇主場自2019年9月20日以來最多觀眾。然而踢館的紅人不給面子,以7:2擊敗道奇,而道奇也吞下2連敗。

道奇王牌投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)今天首局首打席就被紅人開路先鋒班森(Will Benson)敲出一發陽春砲,接著紅人超新星克魯茲(Elly De La Cruz)也敲安並盜上二壘,史岱芬森(Tyler Stephenson)二壘安打,紅人2:0領先。

克魯茲。(歐新社)

大谷翔平1局下選到保送,也展現腳程盜上二壘,本季第11次盜壘成功,不過該局道奇無法拿下分數。2局上克魯茲又敲出二壘安打,也再度盜上二壘,接著史岱芬森又敲出適時安打,紅人再下一城。4局上克魯茲選到保送後更是連盜兩個壘包,上演單場4盜,並靠著拉斯諾不死三振回本壘得分,紅人5局打完取得4:0領先。

紅人9局上又有攻勢,1出局一、二壘有人時,前一打席上場代打遭到三振的台美混血好手費爾柴德(Stuart Fairchild),一棒將球打到深遠中外野形成二壘安打,紅人5:0,也讓道奇連續22場失分在4分或以下的最長隊史紀錄中斷,道奇也兵敗如山倒,單局被紅人拿下3分,9局下拉克斯(Gavin Lux)滿壘敲安,但最終仍不敵紅人,吞下2連敗。

Stu is hitting .304 against lefties this season! @stustuuu pic.twitter.com/U4voXmlp4S