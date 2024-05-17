MLB》大谷翔平2打數繳白卷吞2K 台裔好手一棒中斷道奇隊史最長紀錄

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今主場迎戰紅人，拜大谷搖頭娃娃活動所賜，共吸引53527球迷進場，創下道奇主場自2019年9月20日以來最多觀眾。然而踢館的紅人不給面子，以7：2擊敗道奇，而道奇也吞下2連敗。

道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天首局首打席就被紅人開路先鋒班森（Will Benson）敲出一發陽春砲，接著紅人超新星克魯茲（Elly De La Cruz）也敲安並盜上二壘，史岱芬森（Tyler Stephenson）二壘安打，紅人2：0領先。

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克魯茲。（歐新社）

大谷翔平1局下選到保送，也展現腳程盜上二壘，本季第11次盜壘成功，不過該局道奇無法拿下分數。2局上克魯茲又敲出二壘安打，也再度盜上二壘，接著史岱芬森又敲出適時安打，紅人再下一城。4局上克魯茲選到保送後更是連盜兩個壘包，上演單場4盜，並靠著拉斯諾不死三振回本壘得分，紅人5局打完取得4：0領先。

紅人9局上又有攻勢，1出局一、二壘有人時，前一打席上場代打遭到三振的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），一棒將球打到深遠中外野形成二壘安打，紅人5：0，也讓道奇連續22場失分在4分或以下的最長隊史紀錄中斷，道奇也兵敗如山倒，單局被紅人拿下3分，9局下拉克斯（Gavin Lux）滿壘敲安，但最終仍不敵紅人，吞下2連敗。

Stu is hitting .304 against lefties this season! @stustuuu pic.twitter.com/U4voXmlp4S — Cincinnati Reds （@Reds） May 17, 2024

葛拉斯諾此役主投5局，用92球有65顆好球，被敲出6支安打失掉4分，送出8次保送、4次三振；而紅人前2局換了3名投手，接著由馬丁尼茲（Nick Martinez）接手，他投5局僅被敲1安，送出4次三振沒有失分，最終馬丁尼茲拿下本季首勝，葛拉斯諾吞下第2敗。

大谷翔平在1局下選到保送後，後面2打數都吞下三振，9局下最後一次打擊機會也換上帕赫斯（Andy Pages）代打。大谷翔平此役2打數0安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，賽後打擊率0.360，攻擊指數1.099。

葛拉斯諾。（歐新社）

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