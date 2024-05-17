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MLB》最貴終結者砸鍋無妨！大都會延長賽擊敗費城人中止3連敗

2024/05/17 13:19

大都會在延長賽以1分之差擊敗費城人，中止近期的3連敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會作客迎戰費城人，雖然大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz）再度砸鍋將比賽打入延長，但最終大都會靠著適時一擊，以6：5拿下勝利終止3連敗，而費城人則中斷3連勝。

大都會首局就靠著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季第10發全壘打先馳得點，這1轟仰角僅18度，但擊球初速來到115.3英里（約185.6公里），2局上則靠著馬提（Starling Marte）與貝堤（Brett Baty）的安打再添1分，以2：0暫時領先。

前5局靜悄悄的費城人，在6、7兩局展開反攻，6局下先是靠著靠著連3支安打串聯打破鴨蛋，再由卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的高飛犧牲打追平比數；7局施瓦伯（Kyle Schwarber）在一壘有人的情況下，打出穿越一壘防區的二壘安打，讓壘上跑者連跑3個壘包跑回超前分。

大都會在8局上半隨即有所回應，靠著打到投手反彈的安打以及暴投拿回領先優勢，9局下半換上終結者狄亞茲上場關門，但狀態不穩控球走鐘，保送首名打者後又投出暴投，將跑者送上二壘，輪到史多特（Bryson Stott）本場第2個打席，他把握住機會敲出安打一棒追平，讓狄亞茲吞下本季第3次救援失敗，並將比賽打入延長加賽。

突破僵局制延長賽來到11局上，大都會靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）的安打率先打下超前分，而在二、三壘有人的情況下，投手阿瓦拉多（José Alvarado）也發生暴投再奉送1分，雖然下個半局費城人也追回1分，但已無力逆轉比賽。

大都會先發投手昆塔納（Jose Quintana）主投5.1局被敲出4支安打，失掉4分（2分自責分），費城人部分，掛帥先發的沃克（Taijuan Walker）在4局被強襲球打中左腿後下場，經過X光檢查後呈現陰性，仍會在明日做進一步的評估。

費城人先發投手沃克遭強襲球打中，提前退場休息。（法新社）

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