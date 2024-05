MLB》最貴終結者砸鍋無妨！大都會延長賽擊敗費城人中止3連敗

大都會在延長賽以1分之差擊敗費城人,中止近期的3連敗。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會作客迎戰費城人,雖然大都會終結者狄亞茲(Edwin Díaz)再度砸鍋將比賽打入延長,但最終大都會靠著適時一擊,以6:5拿下勝利終止3連敗,而費城人則中斷3連勝。

大都會首局就靠著「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)本季第10發全壘打先馳得點,這1轟仰角僅18度,但擊球初速來到115.3英里(約185.6公里),2局上則靠著馬提(Starling Marte)與貝堤(Brett Baty)的安打再添1分,以2:0暫時領先。

請繼續往下閱讀...

前5局靜悄悄的費城人,在6、7兩局展開反攻,6局下先是靠著靠著連3支安打串聯打破鴨蛋,再由卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)的高飛犧牲打追平比數;7局施瓦伯(Kyle Schwarber)在一壘有人的情況下,打出穿越一壘防區的二壘安打,讓壘上跑者連跑3個壘包跑回超前分。

大都會在8局上半隨即有所回應,靠著打到投手反彈的安打以及暴投拿回領先優勢,9局下半換上終結者狄亞茲上場關門,但狀態不穩控球走鐘,保送首名打者後又投出暴投,將跑者送上二壘,輪到史多特(Bryson Stott)本場第2個打席,他把握住機會敲出安打一棒追平,讓狄亞茲吞下本季第3次救援失敗,並將比賽打入延長加賽。

The Phillies get to Edwin Diaz and the game is tied in the 9th! pic.twitter.com/X6mfsEajjl