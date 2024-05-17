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「小清新」文姿云將重返賽場 指導恩師出征世壯運

2024/05/17 12:27

文姿云（左）將化身教練，輔佐她的啟蒙恩師趙志才（右）出征世壯運。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕奧運空手道銅牌得主、「小清新」文姿云去年宣布退役卸下國家隊戰袍，而今她將重返賽場，不過不是以大眾熟知的選手身分出賽，而是化身教練，訓練自己的啟蒙恩師趙志才，在明年的雙北世界壯年運動會大展拳腳。

文姿云（右）將化身教練，輔佐她的啟蒙恩師趙志才（左）出征世壯運。（記者甘孟霖攝）

今天是世壯運倒數365天，世壯運籌備團隊舉辦倒數記者會，邀來文姿云與趙志才師徒，二人角色互換，文姿云化身教練，鼓勵60歲的趙志才披上戰袍，在世壯運的舞台上一展身手。

文姿云（左）將化身教練，輔佐她的啟蒙恩師趙志才（右）出征世壯運。（記者甘孟霖攝）

趙志才說，自己已經30多年沒有參加過比賽了，這次想參加世壯運的理由有二個，一是希望能夠在人生的閱歷中，拚上世壯運這個世界級的舞台，更豐富自我；二來則希望，透過空手道訓練新感受當選手的愉悅，也告訴同年齡的夥伴，毅力跟精神是最重要的，希望能拋磚引玉吸引更多人參與。

文姿云說，從選手轉變成教練很特別，很感念趙在年輕的時候成為她的啟蒙教練，讓她一路打拚到世界舞台，而當初一聽到趙有意願報名世壯運，她除了不斷給予鼓勵之外，更提出想要擔任教練，用不同的形式來支持，希望透過不同角色、視野，參與教練的不同階段。接著，二人就在舞台上來了一段空手道追擊訓練演示，60歲的趙志才打起拳來還是相當有架式，絲毫沒有受年齡影響。

文姿云曾在2014仁川亞運、2018雅加達巨港亞運摘金，更在眾所矚目的2020東京奧運一舉奪銅，隨後於2023年宣布退役高掛國家隊戰袍。

世壯運執行委員會主任委員林奕華表示，2025世壯運為首度在亞洲舉辦，報名7折優惠僅到6月17日，在台外國人也同享國人報名費3600元，一筆報名費最多可以參加3個運動種類及7個競賽項目。

今日記者會也啟動結合吉祥物「壯寶」身影的賽事倒數計時鐘，台北市倒數鐘外觀以「能量電池」設計，呼應吉祥物「壯寶」運動頭巾充滿能量的象徵，搭配知名地標台北101，呈現活潑的運動氛圍；新北市則以國內首獲世界田徑總會金標籤認證的萬金石馬拉松地標「野柳女王頭」為設計。除雙北外，倒數鐘規劃擺放縣市未來將擴增至基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣，讓北台灣一同熱烈倒數迎接世壯運。

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