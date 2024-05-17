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MLB》神速快腿！ 紅人怪物單場4盜跑暈道奇、締百年偉業（影音）

2024/05/17 13:16

克魯茲單場4盜。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人體能怪物克魯茲（Elly De La Cruz）今日對陣道奇大展神速快腿，單場狂奔4盜，賽季44場比賽就跑出30盜，達標1901年以來的超狂紀錄。

克魯茲在首局首打席敲一壘安打上壘後，便直接盜上二壘，隨後靠隊友史岱芬森（Tyler Stephenson）二壘安打跑回本壘得分，第二打席他敲出二壘安打，接著盜向三壘，且再度靠著史岱芬森的安打回本壘得分。

第三打席克魯茲選到四壞保送上壘，接著他毫不客氣地盜上二壘後再盜上三壘，單季第30盜出爐，並靠著不死三振跑回本壘得分。第四打席克魯茲敲安後仍舊發動盜壘，這次終於被道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）抓到。第五打席克魯茲擊出游擊滾地球形成內野安打進帳1分打點。

此役克魯茲單場4支4，跑回3分貢獻1分打點，選到1次四壞保送上壘，跑出4次盜壘。根據記錄指出，克魯茲在賽季前44場跑出30次盜壘成功，是自1901年算起的第7人，上一次聯盟出現這項紀錄，已經要追溯到1996年的羅夫頓（Kenny Lofton）。

本季克魯茲30盜是全大聯盟最多，第二名的卡巴列羅（Jose Caballero）僅17盜，且30盜甚至比聯盟18隊的單隊總和還多。若以目前速率來看，克魯茲有望達成單季百盜成就。

根據《ESPN》報導，克魯茲還是1900年以來，第二位能夠在前44場比賽敲出15支長打、跑出30盜以上的球員，上一位是大聯盟盜壘王，生涯1406盜的韓德森（Ricky Henderson），本季克魯茲共跑出30次盜壘成功，敲出18支長打。

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