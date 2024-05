MLB》神速快腿！ 紅人怪物單場4盜跑暈道奇、締百年偉業（影音）

克魯茲單場4盜。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人體能怪物克魯茲(Elly De La Cruz)今日對陣道奇大展神速快腿,單場狂奔4盜,賽季44場比賽就跑出30盜,達標1901年以來的超狂紀錄。

克魯茲在首局首打席敲一壘安打上壘後,便直接盜上二壘,隨後靠隊友史岱芬森(Tyler Stephenson)二壘安打跑回本壘得分,第二打席他敲出二壘安打,接著盜向三壘,且再度靠著史岱芬森的安打回本壘得分。

第三打席克魯茲選到四壞保送上壘,接著他毫不客氣地盜上二壘後再盜上三壘,單季第30盜出爐,並靠著不死三振跑回本壘得分。第四打席克魯茲敲安後仍舊發動盜壘,這次終於被道奇捕手巴恩斯(Austin Barnes)抓到。第五打席克魯茲擊出游擊滾地球形成內野安打進帳1分打點。

Four stolen bases tonight. 30 on the season.



Elly De La Cruz is on a historic pace. pic.twitter.com/kePlqSihyd