奧運男籃》美國隊小心！法國公布19人名單 超級雙塔領銜爭金

溫班亞瑪。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國男籃今天公布的19人大名單，由拿下NBA新人王的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和年度防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）領銜，禁區雙塔也成為他們在巴黎奧運爭金的最大武器。

這份名單中還有老將巴頓（Nicolas Batum）、佛尼爾（Evan Fournier），以及還在NBA的庫利巴利（Bilal Coulibaly）、海耶斯（Killian Hayes），還有打過NBA的馬勒東（Theo Maledon）、尼利基納（Frank Ntilikina）、德柯洛（Nando de Colo）、奧科博（Elie Okobo）等人。

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法國總教練柯萊（Vincent Collet）表示，原本是定調16人名單，但考量到太多不確定性，因此擴編人數，而綜觀這份19人大名單，禁區雙塔將是法國爭金的最大資本，身高226公分的文班亞瑪搭配216公分的戈貝爾，由於FIBA國際籃球總會沒有籃下3秒違例，也進一步提升法國隊的護框優勢。

法國上屆東京奧運在金牌戰敗給美國，拿下銀牌，今年作為東道主矢志捲土重來，他們與德國、日本和從落選賽突圍的隊伍分在B組。

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