中職》聯盟獲邀參與第一屆世界職棒高峰會 將攜手各國推動棒球合作事項

蔡其昌會長特別指派楊清瓏秘書長前往瑞士與會，與WBSC及其他各國職棒聯盟的高層展開交流。（中職提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）本週於瑞士洛桑慶祝其成立10週年，適逢世界棒壇盛事，WBSC為強化與各國職棒聯盟的交流與合作，特別於5月9日在其總部召開第一屆世界職棒高峰會（Baseball Pro Leagues Summit）。身為世界主要職棒組織之一的中華職棒大聯盟本次也受邀參加，蔡其昌會長特別指派楊清瓏秘書長前往瑞士與會，與WBSC及其他各國職棒聯盟的高層展開交流並商討往後的合作事項。

本次峰會匯集來自美國、日本、韓國及台灣的職棒代表，齊聚一堂共同為棒球運動重返奧運及在全世界的推廣集思廣益，其中包括美國職棒大聯盟（MLB）副總裁兼世界棒球經典賽（WBC）主席Jim Small、韓國職棒（KBO）許龜淵會長及日本職棒（NPB）中村勝彥副秘書長等要員，為棒球運動的國際合作寫下新篇章。

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主辦者WBSC會長Riccardo Fraccari表示：「各國職棒代表齊聚在WBSC總部不僅僅是召開一次會議，而是在為加強WBSC與各職業聯盟間的長久合作奠定基礎。本次峰會也象徵著全球棒球大家庭共同努力在全世界推廣這項被各國人民所熱愛的運動賽事。」會後更特別對中華職棒的積極參與表示感謝與肯定，並請楊清瓏秘書長代為向蔡其昌會長轉達關心之意。

這次的會議著重在為棒球運動往後的發展擘劃具有前瞻性的政策及目標，未來WBSC將與各國職棒聯盟一起為棒球運動的年輕化、普及化攜手努力，討論議題包含全球棒球的持續發展。各國與會代表期待即將舉行的「世界12強（Premier 12）」以及讓棒球重返最高殿堂的2028年洛杉磯奧運兩項賽事能為棒球運動帶來更多球迷。

近年來蔡其昌會長積極與國際棒球聯盟、協會交流獲得肯定，做為來自台灣的職棒代表，楊清瓏秘書長在會中代表蔡其昌會長就聯盟積極推動與WBSC和各國職棒進行合作交流做出宣示，楊清瓏秘書長表示：「台灣身為世界職棒組織的一員，將勇於承擔責任，在未來與各國共同努力，讓棒球成為更加激勵人心並具影響力的運動。」

本次會議WBSC也向各國代表說明五人制棒球（Baseball5）及棒球電子競技（eSport）等兩項新興項目的發展現況，新的項目為棒壘球運動注入新的活力，藉由項目著重性別平等、容易入門的特性，使棒壘球運動的愛好更加普及。

中職獲邀參與第一屆世界職棒高峰會。（中職提供）

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