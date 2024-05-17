NBA季後賽》愛德華茲率隊續命不居功 賽後向金塊噴垃圾話：G7見王X蛋！

麥克丹尼爾斯與愛德華茲。（今日美國）

〔 體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G6，灰狼以115：70血洗衛冕軍金塊，系列賽扳成3：3平手，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）此役砍下全隊最高27分，外帶4籃板4助攻3抄截，率隊續命。賽後記者會上他更爆料，自己在比賽結束後向金塊工作人員大噴垃圾話。

儘管愛德華茲攻下全場最高分，但賽後在場邊接受訪問時，他完全不居功，而是將功勞歸給在他身邊的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），「這傢伙今晚率領我們獲勝，我先前說過，我們隊上每一個人都是領袖，他是我們今晚的領袖，他在關鍵時刻挺身而出。」

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麥克丹尼爾斯今天10投8中、三分5投3中，拿下全隊次多21分，另有4籃板2火鍋。被問及以何種心態來應對這場比賽，麥克丹尼爾斯表示，「我們只是不想打包回家，我的隊友非常相信我，他們給予我許多信心，讓我上去打出自己的籃球。我們做到了，逼出了G7。」

而在賽後記者會上，一向個性鮮明的愛德華茲被問及，是否在比賽結束後跟金塊工作人員說灰狼第7戰會討回來，愛德華茲還沒等記者問完就插話，「真的啊，我跟他們說，我們G7見，你們這些王X蛋們！」

Reporter: "Did you really tell the locker room staffer in Denver you were going to be back for Game 7?"



Anthony Edwards': "Hell yeah! They know. Y'all was in there. I told them, 'I'll see y'all motherf*ckers for Game 7.'" pic.twitter.com/IR3SMjQKWN — ClutchPoints （@ClutchPoints） May 17, 2024

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