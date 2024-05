NBA季後賽》愛德華茲率隊續命不居功 賽後向金塊噴垃圾話：G7見王X蛋！

麥克丹尼爾斯與愛德華茲。(今日美國)

〔 體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G6,灰狼以115:70血洗衛冕軍金塊,系列賽扳成3:3平手,一哥愛德華茲(Anthony Edwards)此役砍下全隊最高27分,外帶4籃板4助攻3抄截,率隊續命。賽後記者會上他更爆料,自己在比賽結束後向金塊工作人員大噴垃圾話。

儘管愛德華茲攻下全場最高分,但賽後在場邊接受訪問時,他完全不居功,而是將功勞歸給在他身邊的麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels),「這傢伙今晚率領我們獲勝,我先前說過,我們隊上每一個人都是領袖,他是我們今晚的領袖,他在關鍵時刻挺身而出。」

麥克丹尼爾斯今天10投8中、三分5投3中,拿下全隊次多21分,另有4籃板2火鍋。被問及以何種心態來應對這場比賽,麥克丹尼爾斯表示,「我們只是不想打包回家,我的隊友非常相信我,他們給予我許多信心,讓我上去打出自己的籃球。我們做到了,逼出了G7。」

而在賽後記者會上,一向個性鮮明的愛德華茲被問及,是否在比賽結束後跟金塊工作人員說灰狼第7戰會討回來,愛德華茲還沒等記者問完就插話,「真的啊,我跟他們說,我們G7見,你們這些王X蛋們!」

