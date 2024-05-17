睽違3年 澎湖國際鐵人三項賽在林投公園登場

澎湖國際鐵人三項賽，代言人一起亮相。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「IRONMAN 澎湖國際鐵人賽」曾連續3年獲選「最想再參加賽事」，但受到疫情國境封閉影響，已停辦3年。今年5月19日在林投沙灘舉行「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」，作為「2025 IRONMAN澎湖國際鐵人賽」強勢回歸澎湖舉辦的前哨站。

澎湖國際鐵人三項賽，吸引了來自6個鐵人三項運動相當風行的國家、逾30名國外選手及台灣選手近400人參與。這次澎湖縣中興國小、文澳國小、石泉國小、東衛國小、西溪國小等近百位小朋友參與小鐵人賽。

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今（17）日澎湖國際鐵人三項賽邀請活動代言人張嘉家、張家豪、吳承泰、王威凱、Giorgio Pappalardo、古藤雄市 、福岡鐵人佐野友昭及「愛運動動無礙」姜義村教授攜手曾怡瑄出席；同時文澳國小學生李彤彤、李品諾代表澎湖縣，以英文致歡迎詞，並由澎湖副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、澎管處長洪志光、教育處長林長安與台灣鐵人三項公司林澤浩董事長，共同揭開序幕。

除了即將舉行的澎湖國際鐵人三項賽，還有3場大活動，包含6月「泳渡澎湖灣」、9月「澎湖跳島自行車嘉年華101KM自行車賽」，以及11月「菊島澎湖跨海馬拉松」。只要報名並「完賽」2場，報名 2025 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽即可扣除參加2場賽事報名費；完賽獎牌更可與「泳渡澎湖灣」獎牌拼接組成完整澎湖地圖。

睽違三年，澎湖國際鐵人三項賽在林投公園登場。（記者劉禹慶攝）

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