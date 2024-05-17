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三太子盃》何承叡問鼎挑戰賽雙打第3冠！地主希望搶十激鬥射日

2024/05/17 14:51

何承叡（左）與南韓搭檔南智星晉級三太子盃雙打冠軍戰。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕左右開弓的何承叡／南韓南智星，歷經搶十激戰聯手射日，6：2、3：6、10：6力退日本組合清水悠太／卓特，3連勝晉級「2024華國三太子國際男網挑戰賽」雙打決戰，第3種子「台韓聯軍」週六將在台北市網球中心爭奪冠軍，何承叡期許延續地主優勢，笑捧職業生涯第3座ATP挑戰賽金盃。

左手持拍的何承叡，擅長發球與底線強抽；經驗豐富的南智星，不論速度或網前截擊都很出色，合作默契漸入佳境的兩人，繼上月釜山挑戰賽攜手奪冠，再度勇闖雙打決戰，這也是2016年「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬留下冠軍後，再度有地主台將挺進三太子盃雙打冠軍戰。

何承叡士氣大振，賽後感謝現場觀眾熱情加油：「其實非常緊張，獲勝當下壓力釋放，明天更有信心拿下冠軍。」身為地主，他還再度邀請搭檔南智星享受鼎泰豐等著名在地美食慶功，「好事多磨，其實這幾天想去，但都沒吃到。今晚一定要成行，外加芒果冰等甜點。」

4強戰何承叡／南智星火力全開，積極搶攻兩度破發，4：1開局，順勢先馳得盤。次盤日本組合強力反撲，互破纏鬥之後，第8局再度回破，硬是扳回一城。戰線被拉進決勝搶十，「台韓聯軍」上厠所後調整心情，4：1壓制對手氣燄，並鎖定攻擊失誤較多的卓特，9：5聽牌時第2個賽末點拿下勝利。

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