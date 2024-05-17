中職》林岳平澄清網媒的假新聞 強調不會再讓黃勇傳歸隊

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅黃勇傳因處理個人財務借貸問題未歸隊，遭球團依內部管理規章予以開除。先前有媒體撰文引述林岳平說「球團的大門隨時為他敞開」，餅總今天駁斥該受訪內容，強調未接受該媒體採訪，而他的立場是不會再讓黃勇傳回來。

網路媒體「品觀點」日前報導黃勇傳事件時，引述林岳平的訪問，但餅總今天表示，「我要澄清，沒有人採訪我，卻有出現這種報導。」

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關於黃勇傳事件，林岳平指出，近期知道黃勇傳有債務狀況，跟球團、經紀公司都想盡辦法要協助他，但球團履約他要回到球場的時間，他都沒有現身，前前後後最少1個禮拜，「他已經失去了誠信，所以請公司介入，看怎麼處理。」

黃勇傳。（資料照，記者李惠洲攝）

黃勇傳在3日處理借貸跟球團請假，原本期限設到11日，餅總指出，在桃園比賽那天，有跟球隊跟黃勇傳的經紀公司告知，要他星期一（13日）回到球隊，原本打算面對面聊一聊，但黃勇傳連續爽約到星期三都沒有回來，不得不走到最後一步。

餅總強調，先不談債務問題，黃勇傳無視跟球隊約定的時間，已產生信用上的裂痕，才會走到這一步。談到黃勇傳是否還有機會回到球隊，餅總強調，「依照我個人的立場是沒有，因為這是誠信問題。」

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