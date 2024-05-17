晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超暖！大谷翔平愛妻婉拒道奇邀約 讓病童開球有暖心原因

2024/05/17 16:27

道奇球團今天邀請病童艾伯特擔任開球嘉賓，由大谷翔平接捕。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天舉辦日本巨星大谷翔平搖頭娃娃日，吸引多達5萬3527名觀眾進場創本季大聯盟單場最多紀錄。根據日媒《日刊體育》指出，道奇球團原本要安排大谷愛妻田中真美子擔任開球嘉賓，但大谷夫婦兩人討論後，決定把開球機會讓給13歲病童艾伯特（Albert）。

艾伯特是來自加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的孩童，今天受道奇球團邀請來到球場，大谷翔平不但驚喜現身並與他握手，還用英語詢問艾伯特是否會緊張，大谷親自把簽名球迷這位孩童，而大谷接著說：「謝謝你今天來。你準備好了嗎？你今晚要幫我們開球。」讓艾伯特當場露出驚訝表情、並說「好」。一旁的艾伯特的親人們笑說，「我從沒看過他這麼安靜。」

《日刊體育》報導，道奇隊原本想找田中真美子擔任今天的開球嘉賓，被大谷夫婦婉拒。大谷受訪說明，「雖然是很光榮的事情，但本人（田中真美子）覺得，選擇那些喜歡棒球的小孩，或者是那些不常來看比賽的病童，可能會更好一些，所以我們決定這樣做。」

大谷也談到與病童的交流，認為自己小時候如果有這樣的經歷，會成為美好的回憶，「首先，因為喜歡我們球隊才來的，對於這點，我非常感激。」

道奇球團今天邀請病童艾伯特擔任開球嘉賓，由大谷翔平接捕。（美聯社）

道奇隊今天舉辦日本巨星大谷翔平搖頭娃娃日。（法新社）

大谷翔平與愛妻田中真美子（右）。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。