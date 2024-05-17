MLB》超暖！大谷翔平愛妻婉拒道奇邀約 讓病童開球有暖心原因

道奇球團今天邀請病童艾伯特擔任開球嘉賓，由大谷翔平接捕。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天舉辦日本巨星大谷翔平搖頭娃娃日，吸引多達5萬3527名觀眾進場創本季大聯盟單場最多紀錄。根據日媒《日刊體育》指出，道奇球團原本要安排大谷愛妻田中真美子擔任開球嘉賓，但大谷夫婦兩人討論後，決定把開球機會讓給13歲病童艾伯特（Albert）。

艾伯特是來自加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的孩童，今天受道奇球團邀請來到球場，大谷翔平不但驚喜現身並與他握手，還用英語詢問艾伯特是否會緊張，大谷親自把簽名球迷這位孩童，而大谷接著說：「謝謝你今天來。你準備好了嗎？你今晚要幫我們開球。」讓艾伯特當場露出驚訝表情、並說「好」。一旁的艾伯特的親人們笑說，「我從沒看過他這麼安靜。」

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《日刊體育》報導，道奇隊原本想找田中真美子擔任今天的開球嘉賓，被大谷夫婦婉拒。大谷受訪說明，「雖然是很光榮的事情，但本人（田中真美子）覺得，選擇那些喜歡棒球的小孩，或者是那些不常來看比賽的病童，可能會更好一些，所以我們決定這樣做。」

大谷也談到與病童的交流，認為自己小時候如果有這樣的經歷，會成為美好的回憶，「首先，因為喜歡我們球隊才來的，對於這點，我非常感激。」

A moment Albert and Shohei will never forget.



In honor of his bobblehead night, Shohei surprised Albert, a pediatric patient of @UCLAMCH, with a first pitch and suite tickets to tonight's game. pic.twitter.com/2kKNiYT6nK — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 17, 2024

道奇球團今天邀請病童艾伯特擔任開球嘉賓，由大谷翔平接捕。（美聯社）

道奇隊今天舉辦日本巨星大谷翔平搖頭娃娃日。（法新社）

大谷翔平與愛妻田中真美子（右）。（資料照，美聯社）

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