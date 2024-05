MLB》超暖！大谷翔平愛妻婉拒道奇邀約 讓病童開球有暖心原因

道奇球團今天邀請病童艾伯特擔任開球嘉賓,由大谷翔平接捕。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天舉辦日本巨星大谷翔平搖頭娃娃日,吸引多達5萬3527名觀眾進場創本季大聯盟單場最多紀錄。根據日媒《日刊體育》指出,道奇球團原本要安排大谷愛妻田中真美子擔任開球嘉賓,但大谷夫婦兩人討論後,決定把開球機會讓給13歲病童艾伯特(Albert)。

艾伯特是來自加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院的孩童,今天受道奇球團邀請來到球場,大谷翔平不但驚喜現身並與他握手,還用英語詢問艾伯特是否會緊張,大谷親自把簽名球迷這位孩童,而大谷接著說:「謝謝你今天來。你準備好了嗎?你今晚要幫我們開球。」讓艾伯特當場露出驚訝表情、並說「好」。一旁的艾伯特的親人們笑說,「我從沒看過他這麼安靜。」

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》報導,道奇隊原本想找田中真美子擔任今天的開球嘉賓,被大谷夫婦婉拒。大谷受訪說明,「雖然是很光榮的事情,但本人(田中真美子)覺得,選擇那些喜歡棒球的小孩,或者是那些不常來看比賽的病童,可能會更好一些,所以我們決定這樣做。」

大谷也談到與病童的交流,認為自己小時候如果有這樣的經歷,會成為美好的回憶,「首先,因為喜歡我們球隊才來的,對於這點,我非常感激。」

A moment Albert and Shohei will never forget.



In honor of his bobblehead night, Shohei surprised Albert, a pediatric patient of @UCLAMCH, with a first pitch and suite tickets to tonight's game. pic.twitter.com/2kKNiYT6nK