中職》龍隊張政禹前十字韌帶斷一條要休多久? 葉總談自身驚人經驗：「我休三天啦!」

張政禹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今天傳出傷兵情報，內野手張政禹的膝蓋前十字韌帶斷了一條，總教練葉君璋表示這種狀況不必開刀，但必須看選手自身的復元情況才能評估要休多久；葉總甚至自爆當年在龍隊當選手時，曾經兩個膝蓋的前十字韌帶各斷一條，「我休三天啦!」

龍隊今晚先發游擊手由新秀劉俊緯出任，葉總則突然向媒體說明張政禹的狀況，表示他需要時間去復元。但談及張政禹需要多久時間復元時，葉總表示當初「小朱」（指吉力吉撈．鞏冠）是休了兩個月，所以保守評估也要2、3個月。

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只是葉總又進一步指出，其實這種復元速度要看球員自身的狀況，還自爆當年身狀況，「當年在味全的時候，盜壘啊用撲的，結果捕手暴傳，又跑去三壘，然後又撲下去，結果我人在三壘，投手暴投，又跑回本壘，又撲了。」葉總很生動地描述當年狀況，但也語出驚人指出，自己只休3天就歸隊。

「我真的只休3天。」葉總說通常這種傷勢都是跑壘、滑壘時會出現，「最重要的是選手本身感覺，搞不好要五個月啊，我的意思是說，要依照他自己的感覺啦，再看體能教練和防護員的評估。」

味全龍總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

味全龍劉俊緯。（記者陳志曲攝）

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