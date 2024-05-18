晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

尼克力拚24年來首次東部決賽 今日賽事預告與轉播

2024/05/18 06:54

布朗森。（資料照，美聯社。）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA一場賽事轉播，紐約尼克隊將前往客場對決溜馬，上場比賽靠著「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）轟下44分、7助攻率領球隊搶下聽牌優勢，今天能否獲勝闖入睽違24年的東部決賽呢？球迷們請記得鎖定比賽直播。

美國職棒大聯盟有兩場賽事直播，首先白襪將前往客場對決近況四連勝的紐約洋基隊，而另外一場紅人道奇的比賽，客隊紅人預計派出今年開幕戰先發左投蒙塔斯（Frankie Montas）對決道奇派克斯頓（James Paxton）。

周天成昨日在泰國羽球公開賽與賽會第二種子，現排名世界第五的的奈良岡功大展開八強廝殺，鏖戰46分鐘後，以21：14、21：15直落二獲勝，今天則要迎戰李梓嘉爭奪此站的決賽門票。

NBA季後賽

08:30 尼克@溜馬 愛爾達體育1台、緯來體育台

MLB

07:00 白襪@洋基 愛爾達體育2台

10:00 紅人@道奇 愛爾達體育1台、緯來育樂台、DAZN 1、華視、東森洋片台

PLG

14:30 國王@鋼鐵人 MOMOTV 、民視第一台、YouTube

17:00 夢想家@攻城獅 MOMOTV、民視第一台、YouTube

泰國羽球公開賽

13:00 四強 （上） 愛爾達體育3台

17:00 四強 （下） 愛爾達體育3台

中職

17:05 樂天@中信 愛爾達體育1台、緯來體育台

17:05 統一@台鋼 愛爾達體育2台、DAZN 1

17:05 富邦@味全 愛爾達體育4台、緯來育樂台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。