尼克力拚24年來首次東部決賽 今日賽事預告與轉播

布朗森。（資料照，美聯社。）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA一場賽事轉播，紐約尼克隊將前往客場對決溜馬，上場比賽靠著「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）轟下44分、7助攻率領球隊搶下聽牌優勢，今天能否獲勝闖入睽違24年的東部決賽呢？球迷們請記得鎖定比賽直播。

請繼續往下閱讀...

美國職棒大聯盟有兩場賽事直播，首先白襪將前往客場對決近況四連勝的紐約洋基隊，而另外一場紅人道奇的比賽，客隊紅人預計派出今年開幕戰先發左投蒙塔斯（Frankie Montas）對決道奇派克斯頓（James Paxton）。

周天成昨日在泰國羽球公開賽與賽會第二種子，現排名世界第五的的奈良岡功大展開八強廝殺，鏖戰46分鐘後，以21：14、21：15直落二獲勝，今天則要迎戰李梓嘉爭奪此站的決賽門票。

NBA季後賽

08:30 尼克@溜馬 愛爾達體育1台、緯來體育台

MLB

07:00 白襪@洋基 愛爾達體育2台

10:00 紅人@道奇 愛爾達體育1台、緯來育樂台、DAZN 1、華視、東森洋片台

PLG

14:30 國王@鋼鐵人 MOMOTV 、民視第一台、YouTube

17:00 夢想家@攻城獅 MOMOTV、民視第一台、YouTube

泰國羽球公開賽

13:00 四強 （上） 愛爾達體育3台

17:00 四強 （下） 愛爾達體育3台

中職

17:05 樂天@中信 愛爾達體育1台、緯來體育台

17:05 統一@台鋼 愛爾達體育2台、DAZN 1

17:05 富邦@味全 愛爾達體育4台、緯來育樂台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法