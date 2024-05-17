體操》台灣首次在彈翻床國際賽場得牌 「薛家姊弟」奪一銀一銅

「第6屆亞洲彈翻床錦標賽」日前落幕，台灣選手「薛家姊弟」薛瑀喬、薛茗華成績令人驚艷，分別替台灣奪下1銀1銅佳績，也是台灣在彈翻床國際賽場上首次得牌。（薛仲佑提供）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣之光!「第6屆亞洲彈翻床錦標賽」日前落幕，台灣選手「薛家姊弟」薛瑀喬、薛茗華成績令人驚艷，分別替台灣奪下1銀1銅佳績，也是台灣在彈翻床國際賽場上首次得牌，薛家姊弟將是台灣未來在參賽體操彈翻床項目的未來之星。

彈翻床是亞、奧運體操固定舉辦項目，這次在香港舉行的「第6屆亞洲彈翻床錦標賽」，台灣小將薛茗華在11-12歲男子組奪得銀牌，姊姊薛瑀喬則是拿下13-14歲組銅牌，這也是台灣首次在彈翻床國際賽場上拿到的2面獎牌。

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據了解，台灣的彈翻床發展歷史約10年，薛家姊弟的父親薛仲佑也是兩姊弟的教練，訓練姊弟玩彈翻床超過3年，姊弟2人不負眾望，在這次比賽中拿到台灣首次彈翻床項目獎牌。

薛仲佑表示，姊弟2人剛開始是學習有氧體操，看到現場有彈翻床，馬上就想試試，在機緣巧合之下，他們開始接觸彈翻床運動，一練就是三年半。為了培養姊弟，薛仲佑特別去考中華民國體操協會C級教練證照，這次比賽他是以管理者的身份前往香港，姊弟拿下獎牌讓他感覺欣慰也非常開心。

薛仲佑提到，姐弟兩人並非體保生，只能利用下課時間和假日練習，訓練過程非常辛苦，還好在林口找到一家體操中心有彈翻床設備，讓姊弟2人有訓練的場地。他說，這次姐弟能夠在比賽中脫穎而出，為台灣拿下首次該項目獎牌，是他們3人辛苦換來最大的收獲與成就。他也建議體操協會可以規劃北、中、南部的彈翻床訓練站，提供給彈翻床潛力選手合適的訓練場所與環境。

第6屆亞洲彈翻床錦標賽」日前落幕，中華代表隊斬獲一銀一銅，在彈翻床國際賽場上首次得牌。（薛仲佑提供）

「第6屆亞洲彈翻床錦標賽」日前落幕，台灣選手「薛家姊弟」薛瑀喬、薛茗華成績令人驚艷，分別替台灣奪下1銀1銅佳績，讓父親兼教練薛仲佑感到欣慰也非常開心。（薛仲佑提供）

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