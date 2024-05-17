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2025全運會在雲林 邀300支獅隊上千人迎賓

2024/05/17 16:41

2025全國運動會雲林縣府將廣邀全縣300支獅隊共同在開幕典禮表演，展現雲林在地特色及熱情迎賓。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025全國運動會由雲林縣府承辦，籌辦進度今（17）日在議會有多位議員關切，尤其是如何讓全縣縣民都有參與感及開幕典禮的表演節目等；教育處長邱孝文表示，目前確定3項表演為舞獅、土風舞及武術尬街舞，其中舞獅準備廣邀全縣300支獅隊上千人來表演，近期將開放報名。

議員蔡東富、李明哲、廖偉晴今天都在議會中關心2025全運會籌備進度，包括場館進度、經費籌措及開幕表演節目等；蔡東富指出，武術、舞獅是雲林文化特色，全縣各庄頭幾乎都有獅陣，估計至少有2、300支，為讓全縣民對全運會都有參與感，若能邀集各庄頭共同來表演弄獅很適合且場面夠震撼。

李明哲也表示，經蔡議員建議，弄獅已確定為全運會開幕表演節目之一，經過開會已民政處調查各村里武館，社區可以用自己的館號、衣服、旗幟，歡迎各社區踴躍報名。

邱孝文指出，全運會開幕確定在新建的高鐵田徑場，場地大表演場面也要大，目前確定3個節目舞獅、土風舞人數都超過千人，其中舞獅目前設定300支獅隊參與，會聘請技術總監來指導，編組出大概10分鐘左右舞碼，各庄頭獅陣先個別訓練，再整合排演，在各個練習時也把全運會訊息行銷到各村里，讓全縣各角落縣民都知道2025全運會在雲林。

邱孝文說，土風舞表演在2021全中運開幕表演很成功，明年全運會表演內容更具看頭，土風舞及弄獅表演預估表演人數都超過千人，近期會開放報名，歡迎各村里、社區踴躍報名，另外還有一個大場面表演是武術尬街舞。

在經費部分，邱孝文表示，新建高鐵田徑場及停車場經費約21.4億元，中央有允諾會協助，但補助多少還沒確定，至於全運會所需經費概估約需3、4億元，根據往年經驗中央補助2億元，其他縣府要自籌，縣府會努力完成。

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