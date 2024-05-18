MLB》洋基頭號新秀傷癒不會重返大聯盟？ 紐媒撰文說明原因

多明格茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著洋基外野新星多明格茲（Jasson Dominguez）開始進行復健賽後，他是否會在20天的復健期結束後重返大聯盟成為外界關注的焦點，對此紐媒針對這個問題做出了分析。

《NJ.com》記者米勒（Ryan Miller）就認為多明格茲在結束復健賽後，就會被安排至3A，同時可能這個賽季都不會有重返大聯盟的機會，由於多明格茲在去年9月20日進行TJ手術後，有長達8個月的時間無法進行訓練及比賽，所以米勒認為他的狀態是有所生疏的，此外記者也列出了兩點他認為洋基會讓多明格茲待在3A的原因。

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首先是洋基希望多明格茲能夠在小聯盟多擔任外野守備的工作，以確保他的手臂完全進入比賽狀態，這點對於洋基目前的陣容來說多明格茲可能很難獲得穩定的上場時間。第二點則是洋基目前對於現有的外野陣容相當滿意，有索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）、維杜戈（Alex Verdugo）等人擔任先發，此外還有葛里遜（Trent Grisham）作為替補及史坦頓（Giancarlo Stanton）擔任DH的情況下，外野及DH的深度是相當足夠的。

而布恩在受訪時則表示:「多明格茲目前還處於他春訓的初期，在最初幾週我們只會讓他擔任DH，先讓他固定上場後再做後續的決定。隨後預計會在10天後再讓他開始負責外野的守備工作，到時候球團會再做出最後決定，但在這之前還有很長一段路要走。」

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