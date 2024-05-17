晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》連38局隊友0得分... 傳大聯盟看上的明星左投超悲情 球評也同情

2024/05/17 18:48

中日龍球星小笠原慎之介。（產經體育提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍球星小笠原慎之介前天在主場先發面對阪神虎，他帳面投8局無失分，但球隊仍沒有給予火力的支援，讓小笠原慎之介再度無緣勝投，該場比賽中日龍在延長賽11局以0比1輸球。目前擔任球評的前養樂多燕子監督真中滿表示，有點同情沒有獲得火力援護的小笠原慎之介。

小笠原慎之介在該場比賽投完前8局無失分，但自家打線也無法攻下分數，小笠原續投第9局，卻被阪神首名打者中野拓夢敲二壘安打，讓小笠原被換下場。中日古巴籍終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）接替投球，後援1局無失分解危。但阪神打線在延長賽第11局靠近本光司的關鍵安打拿到1分，最後讓中日龍吞下敗仗。

此戰小笠原慎之介帳面上主投8局用97球無失分，被敲4安，賞5次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至1.66。這是小笠原慎之介連續38局的投球中都沒有獲得隊友火力支援，持續悲情「問天」，前一次獲得勝投已經是4月9日的時候。

小笠原慎之介本季先發7場只拿到1勝3敗，防禦率1.66居中央聯盟第5低，共投48.2局是央聯第二多，合計賞26次三振、4次保送，被打擊率為2成17，每局被上壘率為0.88。

真中滿近日在富士電視台的「野球新聞」節目中表示，小笠原慎之介連續38局的投球，隊友都沒得分、未獲得援護，「雖然投球內容非常好，但有點讓人同情...」。

現年26歲的小笠原慎之介是2015年選秀會中日龍第一指名的投手，去年首度入選明星賽，上季先發25場，戰績7勝12敗、防禦率3.59。

大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）曾在上個月在社群媒體X上發文說，大聯盟球探正在評估小笠原慎之介，預計他可能會在今年季後申請入札制度挑戰大聯盟。小笠原慎之介以很棒的控球能力聞名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。