日職》連38局隊友0得分... 傳大聯盟看上的明星左投超悲情 球評也同情

中日龍球星小笠原慎之介。（產經體育提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍球星小笠原慎之介前天在主場先發面對阪神虎，他帳面投8局無失分，但球隊仍沒有給予火力的支援，讓小笠原慎之介再度無緣勝投，該場比賽中日龍在延長賽11局以0比1輸球。目前擔任球評的前養樂多燕子監督真中滿表示，有點同情沒有獲得火力援護的小笠原慎之介。

小笠原慎之介在該場比賽投完前8局無失分，但自家打線也無法攻下分數，小笠原續投第9局，卻被阪神首名打者中野拓夢敲二壘安打，讓小笠原被換下場。中日古巴籍終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）接替投球，後援1局無失分解危。但阪神打線在延長賽第11局靠近本光司的關鍵安打拿到1分，最後讓中日龍吞下敗仗。

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此戰小笠原慎之介帳面上主投8局用97球無失分，被敲4安，賞5次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至1.66。這是小笠原慎之介連續38局的投球中都沒有獲得隊友火力支援，持續悲情「問天」，前一次獲得勝投已經是4月9日的時候。

小笠原慎之介本季先發7場只拿到1勝3敗，防禦率1.66居中央聯盟第5低，共投48.2局是央聯第二多，合計賞26次三振、4次保送，被打擊率為2成17，每局被上壘率為0.88。

真中滿近日在富士電視台的「野球新聞」節目中表示，小笠原慎之介連續38局的投球，隊友都沒得分、未獲得援護，「雖然投球內容非常好，但有點讓人同情...」。

現年26歲的小笠原慎之介是2015年選秀會中日龍第一指名的投手，去年首度入選明星賽，上季先發25場，戰績7勝12敗、防禦率3.59。

大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）曾在上個月在社群媒體X上發文說，大聯盟球探正在評估小笠原慎之介，預計他可能會在今年季後申請入札制度挑戰大聯盟。小笠原慎之介以很棒的控球能力聞名。

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