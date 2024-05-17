晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》如果跟洪總講同一種語言 哈瑪星：我們會很close

2024/05/17 19:09

台鋼雄鷹洋投哈瑪星。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹今回澄清湖主場，開賽前為總教練洪一中的「勝場拉霸機」轉至「1000」，完成拉霸機的最後任務，球團將在澄清湖球場這3天對統一獅隊的系列賽「限定展示」，19日慶祝儀式會再公布新的千勝元素。

台鋼今賽前請洪總拉霸前，還邀請千勝之夜7局無失分的先發洋投哈瑪星和開轟猛打賞的曾子祐共襄盛舉。哈瑪星表示，自己的生涯首勝不是那麼重要的事，但能為洪總拿下千勝，真的是一件很酷的事情，團隊成績是最重要的。

台鋼簽約左投Nick Margevicius時，徵詢選手同意登錄中文名取為「哈瑪星」，這是洪一中出生的地方，他今在洪總聽牌千勝時挺身而出，他不諱言，「真的是命中注定！」

哈瑪星更睜大眼睛分享一件「奇妙的事情」，他說洪總的風格很像他以前的大學總教練，「我在大學的總教練非常嚴格，專注在防守和跑步，如果在練習中的一、三壘的case搞砸了，每個人都要罰跑一圈。」

哈瑪星表示，職棒不像大學這麼嚴格，但在洪總比較嚴格的球風下打球，回想起大學的美好時光，「那個大學總教練後來還有來參加我的婚禮，如果我跟洪總能講同種語言，我們應該會滿親近的。」

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投哈瑪星。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。