中職》如果跟洪總講同一種語言 哈瑪星：我們會很close

台鋼雄鷹洋投哈瑪星。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹今回澄清湖主場，開賽前為總教練洪一中的「勝場拉霸機」轉至「1000」，完成拉霸機的最後任務，球團將在澄清湖球場這3天對統一獅隊的系列賽「限定展示」，19日慶祝儀式會再公布新的千勝元素。

台鋼今賽前請洪總拉霸前，還邀請千勝之夜7局無失分的先發洋投哈瑪星和開轟猛打賞的曾子祐共襄盛舉。哈瑪星表示，自己的生涯首勝不是那麼重要的事，但能為洪總拿下千勝，真的是一件很酷的事情，團隊成績是最重要的。

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台鋼簽約左投Nick Margevicius時，徵詢選手同意登錄中文名取為「哈瑪星」，這是洪一中出生的地方，他今在洪總聽牌千勝時挺身而出，他不諱言，「真的是命中注定！」

哈瑪星更睜大眼睛分享一件「奇妙的事情」，他說洪總的風格很像他以前的大學總教練，「我在大學的總教練非常嚴格，專注在防守和跑步，如果在練習中的一、三壘的case搞砸了，每個人都要罰跑一圈。」

哈瑪星表示，職棒不像大學這麼嚴格，但在洪總比較嚴格的球風下打球，回想起大學的美好時光，「那個大學總教練後來還有來參加我的婚禮，如果我跟洪總能講同種語言，我們應該會滿親近的。」

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投哈瑪星。（記者李惠洲攝）

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