體操》李智凱拚巴黎奧運門票受挫 體操協會挺「鞍馬王子」爭外卡

李智凱。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨晚在體操亞錦賽個人全能登場，帶傷力拚巴黎奧運門票，最終排名15，無緣自力進軍7月五環殿堂，體育署今發出聲明，強調體操協會將全力協助李智凱，希望透過各方管道爭取外卡資格。

對於李智凱亞錦賽失利後，是否有機會爭取外卡身分參加巴黎奧運？體育署回應如下：「一、本案經洽中華民國體操協會（以下簡稱體操協會）表示，2024巴黎奧林匹克運動會競技體操項目，有2席非常規途徑獲得參賽的名額（即外卡資格），一席提供予主辦國（本次為法國），另一席由國際體操總會整體評估各國選手參賽實力、已取得資格之選手人數及其他個別原因等，綜合考量後提供外卡資格。

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二、體操協會表示將全力協助，並透過各方管道向國際體操總會爭取外卡資格。」

李智凱上屆東京奧運勇奪鞍馬銀牌，拿到台灣史上首面體操奧運獎牌。本屆奧運各界原本期待「鞍馬王子」更上層樓，但他在先前4場世界盃暨奧運資格賽的鞍馬單項積分僅排第3，無法直接取得奧運資格，只能靠亞錦賽個人全能或者外卡。

亞錦賽個人全能必須參加鞍馬、雙槓、地板、吊環、跳馬、單槓共6項，李智凱受傷勢所擾，發揮不如預期，尤其拿手鞍馬出現失誤，終以總分77.532分，排名15未能晉級決賽。

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