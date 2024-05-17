田徑》跳高好小子張家綸1年進步48公分 飛躍178CM破全國國小田徑賽紀錄

彰化縣新港國小張家綸1年跳高進步48公分，飛躍178破全國國小田徑賽紀錄。（新港國小提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕厲害！彰化縣新港國小6年級學生張家綸，今年2月在全縣中小學聯運跳出170公分刷新紀錄，成績比前一年進步40公分，沒想到，昨天挑戰178公分成功，打破全國國小田徑錦標賽的紀錄，不斷締造全新紀錄，令全場喝彩。

新港國小校長施舜馨表示，張家綸在5年級下學期才加入田徑隊，專攻跳高，成績並不是一開始就如此突出，卻是不斷的練習與自我挑戰，在每次比賽當中都越跳越好，越跳越高，昨天跳出178公分的好成績，足足比家綸的168公分身高，還要高了10公分。

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施舜馨指出，張家綸一路跳高成績令人激賞，從去年2月在彰化縣中小學聯運跳出130公分，去年5月在伸港鄉運跳出145公分，去年11月在彰化縣長盃跳出153公分。到了今年，成績更是大爆發，今年2月參加彰化縣中小學聯賽跳出170公分，打破27年舊紀錄。在相隔3個月之後，參加全國國小田徑錦標賽，一路順利從150公分起跳、154公分、158公分、161公分、164東分、167公分到176公分都是一次漂亮通過，直到挑戰178公分時，第三跳終於順利過關。

施舜馨強調，當家綸跳過178公分，全場歡聲雷動，因為家綸打破了178公分的大會記錄，讓指導的倪嘉伶老師、周斌國主任與家長都為他拍手叫好，家綸尤其難得的是，不只跳高一再破紀錄，學業成績也跟著進步到前3名，在課業與運動都交出最亮麗成績。

彰化縣新港國小張家綸1年跳高進步48公分，飛躍178破全國國小田徑賽紀錄。（新港國小提供）

彰化縣新港國小張家綸1年跳高進步48公分，飛躍178破全國國小田徑賽紀錄。（新港國小提供）

彰化縣新港國小6年級學生張家綸，昨天在全國國小田徑錦標賽挑戰178公分成功，校長施舜馨引以為榮。（新港國小提供）

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