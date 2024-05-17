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中職》U18隊友因財務問題遭開除 味全龍1指大物劉俊緯：「我現在還拿媽媽的零用錢」

2024/05/17 18:24

味全龍劉俊緯。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕前年U18世界盃台灣隊隊長黃勇傳因財務問題遭統一獅開除，當時隊友、現為味全龍新秀游擊手的劉俊緯今受訪時不清楚對方的狀況，對於自身的理財則表示都交給母親管理，表示：「我現在還是在拿媽媽的零用錢。」

黃勇傳在前年選秀獲獅隊第1指名，在場上的表現獲得教練團肯定，但這次因財務問題無法解決遭到球團開除後，引發棒球圈內一片譁然。儘管日前傳出有不只一隊向獅隊探詢黃勇傳的狀況，但由於財務狀況的模糊不明，目前並未出現認真評估要吸收黃勇傳的球隊。

與黃勇傳同為U18世界盃隊友，19歲的劉俊緯在去年獲龍隊第一指名，並以520萬簽約金加上80萬激勵獎金入隊，他坦言並不清楚對方的狀況，談到自身的財務管理則表示目前仍由母親管理。

「我的薪水都是交給媽媽處理，她幫我存起來，然後每個月給我4千元零用錢，我用完了，就再跟他說。」劉俊緯表示自己在台北時的吃、住都在家裡，基本上一個月的開銷不多，母親也都清楚他的消費狀況，「其實媽媽不會對我限制很多，只是沒有讓我管錢而已」，還說這樣一來，如果有人要向他借錢，他也必須經過母親的同意。

味全龍劉俊緯。（記者陳志曲攝）

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