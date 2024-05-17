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中職》周思齊非因狀況不佳下二軍 江坤宇最快5月底重返一軍

2024/05/17 18:55

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕42歲的中信兄弟老將周思齊累計6打數未敲安，昨天遭降二軍，這也是他本季首次下二軍，兄弟總教練平野惠一強調，周思齊不是因為狀況不好下二軍，當中心打者狀況不佳，還需仰賴他的經驗，想要給年輕選手更多上場機會，「有跟思齊討論，他說沒有問題。」

周思齊下二軍，陳子豪則回到一軍，平野解釋，當初下放陳子豪就明確指出，就是給他10天時間調整，去二軍多打一點，時間到了就會拉上來，這都是在計畫中的事情。

平野說，陣中一軍主力選手都有大小傷勢，之後勢必需要年輕選手的戰力，尤其是一、三壘這兩個位置，很多一軍選手都是忍痛上場。

「我的目標是今年一定要讓所有所手都有一軍經驗。」平野說，去年在二軍看一陣子，經過一軍洗禮的選手，整個氣勢是不一樣的，好像長大的感覺，可是要一邊贏球、一邊養成選手是非常困難的事情，陣中主力選手超過30歲的很多，所以養成這一塊是必要的。

平野也說，讓年輕選手體驗一軍賽事，發現「原來我是因為有哪些地方不足」，回到二軍才有比較明確的方向努力。

中信兄弟當家游擊手江坤宇因左大腿拉傷脫離戰線，昨在二軍展開復健賽，平野表示，希望江坤宇下下禮拜（5月底）回到一軍，並不是說在二軍出賽就一下子拉上一軍，必須確認身體和狀況沒問題才拉上來，如果太趕的話，在一軍高張力比賽容易受傷。

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