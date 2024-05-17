晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》盯完游擊大物後 「葉總特調」換成曹祐齊

2024/05/17 19:03

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍總教練葉君璋每場賽前總有不同的「特調」對象，日前在洲際球場緊盯游擊大物劉俊緯的傳球動作後，今天賽前在天母主場則在調整去年10月動完手肘骨刺清除手術的曹祐齊動作，兩人也各有不同收穫。

19歲的劉俊緯本週第2度升上一軍，相較4月3日首次在一軍出賽時發生接內野高飛球失誤的狀態，他認為這次上來比較不緊張，「我有滿大的突破，在心態上。」他透過上月只在一軍出賽1場就下一軍，心情有點受到影響，在二軍也遇到一點撞牆期，這次他重返一軍不但覺得自己已走出來，還抱著很大的信心回到一軍舞台。

劉俊緯還透露週二升一軍時在洲際球場接受葉總指導，「我發現葉總會先在旁邊觀察，知道你的缺點在哪後才來告訴你。那天他告訴我的動作問題，其實就短短15、20分鐘，我就可以領會到丟球要領，在洲際那兩場的傳球很有品質、很順暢。」劉俊緯認為葉總的話算好懂，「不懂的話，我會問他，他就會換一種方式來讓我懂，他一定會讓我懂，然後再讓我去體會。」

葉總今天賽前則在左外野指導曹祐齊很長時間，還調整一下他的投球握法，「他的手術很早就開了，現在投球機制有點跑掉，也有點模糊，球速有點沒出來。」不過原本球團評估曹祐齊大概是抓再一、兩週可以出賽，今天調整過後，葉總認為：「像他今天這樣的狀況，搞不好再一個禮拜就ok了。」

味全龍劉俊緯。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。