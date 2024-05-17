中職》盯完游擊大物後 「葉總特調」換成曹祐齊

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍總教練葉君璋每場賽前總有不同的「特調」對象，日前在洲際球場緊盯游擊大物劉俊緯的傳球動作後，今天賽前在天母主場則在調整去年10月動完手肘骨刺清除手術的曹祐齊動作，兩人也各有不同收穫。

19歲的劉俊緯本週第2度升上一軍，相較4月3日首次在一軍出賽時發生接內野高飛球失誤的狀態，他認為這次上來比較不緊張，「我有滿大的突破，在心態上。」他透過上月只在一軍出賽1場就下一軍，心情有點受到影響，在二軍也遇到一點撞牆期，這次他重返一軍不但覺得自己已走出來，還抱著很大的信心回到一軍舞台。

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劉俊緯還透露週二升一軍時在洲際球場接受葉總指導，「我發現葉總會先在旁邊觀察，知道你的缺點在哪後才來告訴你。那天他告訴我的動作問題，其實就短短15、20分鐘，我就可以領會到丟球要領，在洲際那兩場的傳球很有品質、很順暢。」劉俊緯認為葉總的話算好懂，「不懂的話，我會問他，他就會換一種方式來讓我懂，他一定會讓我懂，然後再讓我去體會。」

葉總今天賽前則在左外野指導曹祐齊很長時間，還調整一下他的投球握法，「他的手術很早就開了，現在投球機制有點跑掉，也有點模糊，球速有點沒出來。」不過原本球團評估曹祐齊大概是抓再一、兩週可以出賽，今天調整過後，葉總認為：「像他今天這樣的狀況，搞不好再一個禮拜就ok了。」

味全龍劉俊緯。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

味全龍總教練葉君璋（左）指導曹祐齊（右）投球，並調整他的動作。（記者陳志曲攝）

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